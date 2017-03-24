وفيات اليوم الجمعة 24 مارس 2017

• يوسف عبدالله محمد الهزاع، 76 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت)، الرجال: السرة، ق5، ش13، م32، تلفون: 99835999، النساء: العمرية، ق1، ش5، م2



• مطلق معيض عيد العازمي، 53 عاما، (شيع)، الأحمدي، ق2، بجانب مطافي الأحمدي، تلفون: 99899078



• طيبة عبدالعزيز أحمد الهولي، أرملة: سالم عبدالله الهولي، 92 عاما، (شيعت)، الرجال: حطين، ق4، ش15، م67، تلفون: 97900540، النساء: الشهداء، ق4، ش409، م4



• عبدالله حمد عبدالله السريع، 87 عاما، (شيع)، الرجال: اليرموك، ق2، ش3، م4، تلفون: 99878403، النساء: مشرف، ق5، ش13، م13، تلفون: 99966639



«إنا لله وإنا إليه راجعون»