المالية: 225.8 مليون دينار.. إجمالي الإيرادات الضريبية في 2016-2017

قالت وزارة المالية ان اجمالي الايرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية «2016-2017» بلغ نحو 8ر225 مليون دينار كويتي «9ر736 مليون دلاور امريكي» مرتفعا بنحو 56 في المئة مقارنة ب5ر144 مليون دينار «نحو 6ر471 مليون دولار» في «2015-2016».

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين وشراء النظم الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في بيان صحافي اليوم الاثنين ان هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي «المالية» لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.

وأضاف الطيار ان تحصيل ضرائب بمبلغ 8ر255 مليون دينار يعد “إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي” حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986 حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار «نحو 327 مليون دولار» خلال السنوات من 2009 إلى 2014.

وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم «3» لسنة 1955 خلال السنة المالية «2016-2017» بلغت 8ر149 مليون دينار «نحو 9ر488 مليون دولار» لتمثل نحو 3ر66 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.

وذكر ان الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم «19» لسنة 2000 بلغت نحو 5ر48 مليون دينار «نحو 2ر158 مليون دولار امريكي» وتمثل نحو 5ر21 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.

وأضاف ان الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم «46» لسنة 2006 بلغت نحو 4ر27 مليون دينار «نحو 4ر89 مليون دولار» وشكلت نحو 2ر12 في المئة من اجمالي الضرائب المحصلة.

وأفاد ان تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة حيث انخفض رصيد المستحقات الضريبية من 3ر358 مليون دينار «نحو 17ر1 مليار دولار » خلال «2015-2016» الى 4ر171 مليون دينار «نحو 4ر559 مليون دولار امريكي» في «2016-2017» منخفضة بنحو 52 في المئة.