تم اليوم في أحمد أباد – الهند ، على هامش الإجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية ، التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية غينيا والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره ثمانية ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 27.2 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق كغدو – كوندابادو .ويجدر بالذكر أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقد وقع إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية غينيا، معالي السيدة/ كاني ديالو ، وزيرة التخطيط ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع السيد/ ثامر محمد الفليكاوي - المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع بين المدن في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد ، وتشجيع حركة التجارة مع دول الجوار ، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية لمنطقة المشروع . كما يهدف المشروع إلى خفض تكاليف تشغيل المركبات وتقليل تكلفة صيانة الطرق وكذلك زمن انتقال الركاب .

يتكون المشروع من أعمال إعادة تأهيل طريق كغدو – كوندابادو ، القائم حالياً على الطريق القومي (RN2)بطول حوالي35 كيلومتر ، والمكون من خطين ذي عرض مسفلت 7 متر ، مع كتفين جانبيين عرض كل منهما 1.5 متر . ويشمل المشروع الخدمات الاستشارية لمراجعة وثائق العطاءات والإشراف على تنفيذ الأعمال .

وبتوقيع إتفاقية هذا القرض ، فإنه يكون القرض 13 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية غينيا، حيث سبق أن قدم لها الصندوق 12 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 48.577 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 165.161 مليون دولار أمريكي ، وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ، قدم الصندوق إلى جمهورية غينيا 4معونات فنية بقيمة إجمالية بلغت 667 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2.267 مليون دولار أمريكي) ، فضلاً عن تخصيص مبلغ 3.961 مليون دولار أمريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة المؤسس من قبل حكومة الكويت .