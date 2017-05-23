'الزكاة والدخل': تطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية

أكدت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة هي قرار خليجي وبموجب الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتطبيق الضريبة على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية.

وذكر عدد من مسؤولي الهيئة في ورشة عمل أقيمت اليوم الثلاثاء بغرفة الشرقية أن الضريبة سوف تطبق وفقاً لرؤية المملكة 2030 لدعم الشفافية في الأسواق التجارية،

وذكر مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية صالح الحماد أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في شهر يناير 2018 ، مبيناً أن هذه النوعية من الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وأنها في المملكة الأقل قيمة على مستوى العالم (5%).

وذكر مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلق نوع من التوازن في الميزانية، وتعزيز الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل.

موضحًا: سوف تطبق على جميع الشركات والمؤسسات التي تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال سنويًا.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، فيما سيتاح التسجيل للشركات قبل نهاية العام الحالي.. مبينًا أن عملية الإقرار الضريبي سيفرض على الشركات الكبرى شهريًا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر .

وطالب القطاع الخاص بإعادة تعديل العقود المستمرة مع الشركات قبل تطبيق الضريبة.

وقال رئيس الفريق القانوني لبرنامج الضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم إن اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل دقيقة عن الضريبة المزمع تطبيقها بالإضافة إلى العقوبات .

وذكر أن عملية تحصيل الضريبة من السلع المستوردة ستتم من خلال التعاون مع كل من مصلحة الجمارك عبر وضع البيانات الكاملة لقيمة السلع في البيان الجمركي.