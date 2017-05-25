الداخلية: باستثناء الزوجة والأبناء فقط

تقرر وقف تجديد اقامات الاقارب وفق المادة 22 من غير الزوجة والاولاد مثل ( الوالدين ، الاخوه والاخوات وغيرهم ) وذلك بناء على تعليمات وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات ..

وبناء على تعليمات السيد المدير العام بالانابه .. فقد تقرر تنظيم تجديد اقاماتهم على النحو التالي:

اولا : استقبال جميع في إدارة شئون الاقامة المختصة المعاملات ومنحهم اقامة مؤقتة لمدة 3 شهور

ثانيا : تقوم الادارة المختصة باعداد مذكرة او تقرير عن كل حالة على حده مرفقا به كافة الاوراق الثبوتية للكفيل والمكفول اضافة الى مستخرج من الحاسب الالي لكافة البيانات

ثالثا: ترسل هذه المذكرات او التقارير ومرفقاتها بشكل يومي الى الادارة المركزية لنظم الاقامة لاعداد مذكره بكل حالة تمهيدا لعرضها على سيدي الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات للبت فيها.

وسيتم مراجعة هذه الاجراءات عند وجود اي ملاحظات