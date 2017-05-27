وفيات اليوم السبت 27 مايو 2017

> هندي مفرح بن هندي، 68 عاما، (شيع)، الجهراء، القصر، ق2، ش1، م22، تلفون: 66690045- 94088383.



> عبدالرحمن محمد الخلف العنزي، 63 عاما، (شيع)، قرطبة، ق2، ش4، جادة 5، م4، تلفون: 99090058-55442233.



> مانع محمد ثويمر الديحاني، 60 عاما، (شيع)، الرجال: صباح الناصر، ق5، مقابل الدائري السادس، بجانب صالة السهو، م31، تلفون: 51155456، النساء: الفردوس، ق7، ش1، ج6، م26.



> منصور أحمد كرم أحمد، 62 عاما، (شيع)، الرجال: بيان، مسجد الامام الصادق، تلفون: 97444109. النساء، المنصورية، ق1، ش جاسم الوزان، حسينية الملاية زهرة.



> بسام ناصر سلطان الجوير، 24 عاما، (شيع)، الرجال: خيطان، ق10، ش ناصر الجبري، م9، تلفون: 99466610، النساء: صباح السالم، ق4، ش20، م20.



«إنا لله وإنا إليه راجعون»