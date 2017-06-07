ننشر أسماء المقبولين ببرامج كلية الدراسات العليا للعام المقبل

أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، عن أسماء المقبولين ببرامجها للعام الجامعي 2017/2018 والتي جاءت كالتالي:

مجال العلوم

برنامج الماجستير في الإحصاء وبحوث العمليات

1. عبد العزيز محمد جعفر العلى

2.زينب عبدالوهاب عبيد البجاري

3.معصومة رضا محمد حسن ميرزا

4.ريم عبدالله ناصر الحمد

5. دينا عماد محمد الغول

6.أبرار أحمد حسين عبدالله باقر

7. سعيد عباس عبد الرضا المؤمن

8. احمد عبدالكريم عزمي عبد الكريم عقل

9. ندى نديم الخطيب

10.فهد وليد خالد المراقي

11. الاء يوسف سليمان فوزان العلي الفوزان

12. مشاعل ناصر محمد سعيد حضرم الهاجري



برنامج الماجستير في التقنية الحيوية

1. منيره ناجى ابراهيم محمد مبارك الضاعن

2. نصرة محمد اسماعيل

3. شروق عبدالله انس عنبر المرزوق

4. فايزة سالم مطني الشمري



برنامج الماجستير في الجيولوجيا

1. على أحمد حاجى محمد احمد القطري

2. فجر الهادي عبدالهادى بخيت ابورقبه العتيبي

3. شروق خالد يوسف ابراهيم الحوطي

4. محمد نوري جاسم محمد عبدالله الاستاذ



برنامج الماجستير في الكيمياء

1. راندا عبدالمعين سعد الدين هندي

2. أنوار عايد يوسف مرشد عايد الشمري

3. سامح سعيد عبدالفتاح حبيب



برنامج الماجستير في الميكروبيولوجي

1. احمد حيدر محمد صالح محمد الصالح

2. امل عابى محمود ابتيدون

3. شذى ابراهيم غالب الحاج اسعد

4. عبير مشعل جاسر خلف محمد الشمري

5. فهد محمد مندني قاسم غلام



برنامج الماجستير في علم الحيوان

1.جمانة صالح علي حسين محمد الخميس

2. عادل مبارك عثمان عبداللطيف العثمان

3. اسراء عادل معتوق جابر الفارس

4. زينب فاضل جاسم عباس محسن دشتي

5. منيره وائل فيصل سالم عبدالوهاب المطوع



مجال العلوم الإدارية

برنامج الماجستير في الاقتصاد

1. يوسف عباس عبدالمحسن الرفاعي

2. لطيفه عبدالله صالح حمد صالح العليان

3. هشام فاروق شمس الدين الخطيب

4. لولوه طراد سليمان فرج

5. امنه مصطفى علي جاولي

6. انس على عبدالقادر العتيقي

7. معالي علي منسي علي هلال الدلماني

8. ماهر غسان الشامي

9. عائشة فوزي علي محمد على فرج

10. لولوه عبدالرحمن محمد علي

11. عبد الغفور محمد عبد الهادي محمد

12. ساره دخيل سالم محمد كاظم الشمري

13. اسيا حمود مرزوق فاضل الشمري



برنامج الماجستير في التمويل

1. حسين صبيح حسين الوزان

2. عبدالله طارق أحمد عبدالله محمد الأيوب

3. شاهندا معتز حسين جاهين خالد

4. طيبه خالد عبدالله علي أحمد الغانم

5. عبدالله وليد محمد سيرت

6. مريم محمد حمدي محمد صالح عبدالرحمن

7. فرح ناصر هشام السيد عبدالرحمن السيد الرفاعي

8. إسلام مجدي عبدالحليم

9. دلال حامد محمد عبدالرحمن مندني

10. حنان عبدالرزاق عبدالله الخميس الرميان

11. نهى محمد اسامه مصطفى عبدالحليم عفيفي

12. أحمد محمد عبدالمحسن محمد تقي



برنامج الماجستير في المحاسبة

1. أحمد شعيب عبدالله محمد شعيب

2. شيخة فيصل علي حسين علي باقر

3. فجر ميثم محمد رضا حسن بهبهاني

4. ساره عبدالحكيم أحمد راشد الفزيع

5. الكونتيسة الشيماء نادر مصطفى القنه

6. فجر نواف لافي عبدالجبار العتيبي

7. عذاري علي عيسى حسين علي بورقبه

8. نوره يوسف سعد محمد علي الجريوي

9. شيخه مؤيد عبدالعزيز عبدالمحسن احمد العريفان



برنامج الماجستير في إدارة الأعمال

1. عيسى محمد عقيل بستكى

2. عصام جمال صدقي ياسين

3. احمد رامي محمد حسن عيون السود

4. عمرو داود عبدالرحمن السفاريني

5. الاء نعيم احمد عوده

6. ندى محمد على محمد نصار

7. محمد احمد مكي الدوسري

8. عبدالرحمن على ذياب المشوط

9. روان جمال عاصي

10. حمد عوض جواد عوض سالم الودعاني

11. أسماء أحمد عبدالله أحمد علي الكندري

12. هبه سمير حسن أحمد

13. ريم يوسف فهد ابراهيم عبدالعزيز المطوع

14. فيصل حسين مصطفى درناوي

15. ساره بدر حمود معروف ابراهيم الشطي

16. غصون حسين درناوي

17. غدير. ايلان

18. زينب عباس حسين علي الحاظر

19. خالد محمد سعد محمد شبل الصناديدى

20. مريم ناصر علي محمد علي الزيد

21. فجر فواز عبدالعزيز خلف راشد الفرح

22. احمد وجيه احمد سعد

23. فواز عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن أحمد الماجد

24. اسامه عزام حسن عبدالرحمن

25. هيثم رضوان احمد بيطار

26. على عبدالله ضاوي سالم العازمي

27. محمد حسام الدين محمد زريق

28. دانه عادل امنيف فالح علي المطيري

29. احمد ياسين توكلنا

30. محمد فراج عبداللاه محمد

31. عبدالله فهد عبدالرحمن الخراز

32. فاطمة مذكور المذكور

33. أيمن رشيد فضل الصالح



برنامج الدبلوم العالي في الإدارة العامة

1. سامي محمد مزعل الشمري

2. فجر ابراهيم عبدالله محمد محمد الخزام

3. محمد علي عقاب مرداس

4. سليمان عائد سليمان حنن

5. فاطمة ناصر مطر العنزي

6. عبير نجم عبد الله الحبيل

7. فواز ناصر جعيثن العتيبي



مجال الدراسات العليا

برنامج الماجستير في علوم الأرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافية

1. ساره عبدالناصر عبدالله عبدالفتاح شلتح

2. جاسم علي جاسم علي جاسم البناي

3. دانه خليل ابراهيم طه

4. منصور جاسم حمد جاسم محمد الحساوى

5. هبه بيومي امين محمد شلبي

6. عبدالعزيز ادم محمد



برنامج الماجستير في البيولوجيا الجزيئية

1. تسنيم عماد اسماعيل مرقه

2. ندى اسامه محمد السعيد عبدالحافظ

3. رندا سعيد فخرى بكرى

4. زليخة آدم عثمان

5. دانه ناجي درويش



برنامج الماجستير في هندسة البترول والجيولوجيا

1. ديمه دعيج عبد الله دعيج الركيبى

2. عثمان عبدالله سعد هلال مطر

3. بدر فهيد فهاد حمود ذياب الشمري

4. بدور عبدالرزاق صالح عبدالله أبوسيدو

5. علي منصور جعفر عبد النبي عريان العريان



برنامج الدبلوم العالي في التمويل الإسلامي

1. نوف مهدي عبدالله سالم المخلف

2. عائشة غانم مطر كريدي الشمري

3. منى نبيل سويد

4. اسماء توفيق خلف عبدالله خلف الحوطي

5. فاطمة حمود راشد محمد راشد الفقعان

6. خلود فاروق ابراهيم جابر الابراهيم

7. عبير رأفت محمد وافي

8. خالد شقران حمود الخالدي

9. عائشة عبدالعزيز عبدالرحيم حسن محمد عبدالله

10. حور يحيى محمود حسن علي الربيعة

11. سعيد جدعان سعيد جريان العازمي

12. حسين عبدالله نايف الهاجري

13. فاطمة جاسم محمد مهلهل الياسين

14. احمد يوسف حسين عيد البدر

15. روان على أحمد محمد حسن الحمادي

16. جنان مساعد غدير سعد القديري

17. عائشة عبدالحكيم عبدالغفار محمد حجي احمد العوضي

18. صالح محمد علي حسن حجي محمد الكندري

19. مريم احمد حسن فرج الهريفي المطوطح

20. ناصر هادي مضحي خليف ناصر العنزي

21. مصطفى مراد مصطفى مندني محمد

22. نوال ديحان خنيصر ديحان دلواح الهاجري

23. فاطمة فالح ساحب الشمري

24. حصة محمد عيد الرشيدي

25. عمر محمد صالح حمد ابراهيم الدريويش

26. دلال خالد مصطفى عبدالله محمد الكندري

27. زياد محمد الذياب

28. جمال فرحان عبيد جديع

29. اسامه بن منير المصمودي

30. نوال عبداللطيف عبدالله الخياط

31. عزام زاهد شيخ محمد حاجى

32. نوره جاسم خلف سعيد محمد الفرحان



برنامج الماجستير في العلوم البيئية

1. حسن حاجي خضير محمد

2. احمد ماضي سعد العازمى

3. فاطمة راشد محمد الدرويش

4. عبير أحمد حمدان فرج الراشد الحربي

5. ساره منصور عبدالرسول أحمد محمد علي الشواف

6. سالم عبدالله مطلق دهش المهمل

7. دلال منصور عبدالرحمن حمد العبدالله السريع

8. خلف مهدى عمران أحمد الجمعة

9. ماجد عدنان ماجد جاسم علي بورسلى

10. روان وليد عبدالحميد مجيد حسن علي

11. ساره جاسم محمد سليمان محمد السليمان

12. ياسمين معين يوسف المزينى

13. دانه مفرح ضيدان فراج الشمري

14. رشا سالم جمل نايف العجمي

15. فى على عبدالله ظاهر دخيل الحسينى

16. زهراء هشام محمد عبدالرسول حسين الناصر

17. غنام ظافر محمد العجمي

18. احمد عبدالجليل حبيب علي حسين الحمر

19. نوره فيصل محمد صغير مسهوج العنزي

20. عبدالعزيز على حاجى ابراهيم

21. فاطمه مطلق حميدي حجاب المطيري



مجال الآداب

برنامج الماجستير في التاريخ

1. ثامر عاصي نايف الشمري

2. مريم مرزوق حمود سعد العازمي

3. سديم خالد فهد سعد فهد العميره

4. سعد مبارك سيف العجمي

5. سلطان عيد راشد عوده بركه الجميلى

6. حمود نافع محمد نافع مرزوق الشتيلي

7. غاليه عبدالله محمد حبيب حسن البدر

8. محمد راشد سطام تركي دالي الخمسان

9. أروى برجس جابر علي حسن الدواس المطيري

10. عبدالله كليب عبدالله رشدان بنيان المطيري

11. دلال عبدالمحسن صالح عبدالمحسن السليمان

12. هاني صجم صخى شرهان الشمري

13. دلال بدر مساعد حمدان سعود العبهول



برنامج الماجستير في الترجمة

1. نوره حمد سالم عامر فواز فهد العجمى

2. شيخه مسباح نوح صالح جاسم المسباح

3. نوريه على فالح سطام ظاهر البدر السعدون

4. جنان زيد مزيد جبران الهاملي

5. نوره عادل يوسف ابراهيم يعقوب بوحيمد

6. ندى ناصر جوده عبدالعزيز

7. مريم أمير محمد احمد علي الخميس

8. شجن منصور زيد المطيرى

9. ساره خشاب

10. هيا تيسير كايد عاصي

11. هناء درويش واصف عنبتاوى



برنامج الماجستير في الدراسات الأدبية والثقافية المقارنة

1. مريم يعقوب جعفر

2. احمد موسى

3. زينه علي احمد عبدالله الايوب

4. فاطمة عواد حنون عويد سالم الشمري

5. هيا بدر ناصر سعد ناصر العريفى

6. فرح فيصل فهد الياقوت

7. فاطمة عبدالوهاب ابراهيم محمد حسن الكندرى

8. دانا راتب عرسان المنصوري



برنامج الماجستير في الفلسفة

1. رزان حسام الدين زريق

2. زينب محمد خليل بهمن محمد بهمن



برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها

1. عبدالرحمن سمير عبدالله احمد محمد العوضي

2. فالح على مبارك سالم مبارك العازمي

3. ايمان عادل عبدالنبى غلوم حسن ابراهيم

4. بدور عدنان على ابراهيم عمر الملا

5. نواف بن فرحان بن عويض العنزى

6. معن يحيى عبدالرحمن ابوريشه

7. هلل فوزي عيد المجيبل

8. جميله عسكر خانوفا



مجال الهندسة

برنامج الماجستير في التحكم في النظم والعمليات

1. عبد الله وحيد عبد المرضى

2. عبدالله سالم فرحان مرزوق فرحان الهاجري



برنامج الماجستير في الهندسة الميكانيكية

1. بدر ناصر بدر الرندي

2. سعد فهيد حمد الهاشمي العجمي

3. ضاري عبد الرحمن علي مبارك

4. محمد ناصر سعيد زهور

5. عبدالله شاكر حسين سليم

6. خالد هادى فلاح العازمى

7. نايف سالم خلف العنزي

8. عبدالعزيز صالح عبدالله الزقاح

9. ايمان مساعد عبدالرحمن خليفه عبداللطيف الخضر

10. عبدالعزيز جواد جراغ الحداد

11. عبدالله طلق دليميك طلق عجير العازمي

12. عبدالله سرحان محمد عيد جدعان العازمي

13. فيصل عبدالله هندي العجمي

14. محمد جاسم محمد كايدي

15. فاطمه عبدالعزيز غريب غلوم شهاب

16. دعيج عبدالسلام أحمد الكندري

17. احمد محمد حسن المحمود



برنامج الماجستير في هندسة البترول

1. شهد ماضي نعمه سمير سالم الشمري

2. رقيه محمود كارون صفر عبدالسيد

3. خالد مطر سعيد سلمان مطر

4. محمد شريف محمد فهد عيد طميهير

5. حسين منصور غريب حاجي حسن

6. سليمان محمد أمان عباس علي

7. منى صلاح حبيب صالح محمد الخياط

8. عمر مرزوق فالح مطلق الملحم العازمي

9. حوراء امين ناصر عبد علي مهنا الخليفة

10. فهد زيد مزيد البرازي المطيري

11. مريم رضا محمد حسن علي حسين معرفي

12. نرجس احمد على حجي المحميد

13. روان صلاح جارالله علي العامر

14. مي يعقوب سليمان عبد الرضا سليمان

15. شريفة فوزان ابراهيم صالح عثمان الراشد

16. افراح جمال هابس عبدى سعد السويفان

17. عبدالله خالد عبدالله حسن عبدالله اشكناني

18. رامي غالب خولى



برنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية

1. زينب احمد جاسم محمد حسين الخليفة

2. عبدالرحمن عصام عبدالرحمن عبدالهادي شاميه

3. نور خليل عبدالرضا حيدر

4. فواز خالد سالم عبدالله المسعود

5. ناصر بدر حسين حطب

6. عبير عبدالرحمن فوزي مدوخ

7. حسين عبداللطيف حسين عبدالرضا محمد شيشتر

8. شيماء عبدالله محمد أحمد محمد المطاوعه

9. عادل عبدالرضا عبدالله حيدر

10. مصطفى محمد مصطفى محمد شاهين

11. هند عبدالله احمد علي الخلف

12. دلال سيد عبدالحميد جعفر السيد علي السيد أحمد القلاف

13. يوسف عيد عايض العتيبي

14. محمد صلاح سليمان الحصان

15. نور محمد عبد الله العنزي

16. هديل معين يوسف المزيني

17. زهراء احمد حسين جوهر حسن علي



برنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية

1. هناء غدير عبدالله راشد ناصر العجمي

2. نور احمد شبيب

3. نواف عوض مطلق سيف جاعد الفراش العازمي

4. روان مشاري عبدالقادر عبدالعزيز الرشيد

5. محمد ظافر حمد مناحى عايض العجمي

6. يوسف ناصر مصلط نهار مطلق العتيبي

7. عبدالرحمن أحمد حمدناالله رفاعي

8. بخيتة حمد علي بخيت علي عيد المري

9. بدر عيسى احمد الرفاعي

10. نور أحمد أحمد غانم

11. بتول محمد علي جعفر صائغ

12. يوسف عيسى يوسف عيسى الشملان

13. هاجر جواد علي كرم غلوم جرخي

14. هند جاسم محمد احمد معيوف البشاره

15. امينه وليد عبدالله سالم محمد الحمادي

16. عبدالعزيز مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن سعود الماجد

17. حامد معدي هجاج محيه العازمي



برنامج الماجستير في الهندسة المدنية

1. أسماء عوض صليبي المطيري

2. محمد ايمن سامر الساطي

3. رغد يعقوب عبدالعزيز يعقوب ابراهيم الهاجري

4. شيخه يوسف محمد عبدالله عبدالعزيز الجريوي

5. نوره عادل محمد غيث محمد المطوع

6. نايف وبدان عوض وبدان عريدي الموايجي العازمي

7. محمد عبدالحليم حسن عبدالحسين محمد ماتقي

8. دلال فيصل عبدالرحمن داود سليمان القملاس

9. طلال عبداللطيف ابراهيم صالح زيد الرخيص

10. اسماء منصور هذال نويجي دخيل الله المطيري

11. اسراء عبدالعزيز عبدالكريم محمد احمد علي

12. رضاب صلاح سليمان احمد على بوكحيل

13. فاطمه شملان عقيل شارع شملان المطيري

14. عبدالعزيز ملوح رمضان الحربي

15. أحمد ماهر عياش

16. دلال يوسف عبدالعزيز عبدالله المرشد

17. فرح عبدالله عبدالكريم عبدالله العزاز

18. عذبه ناصر على ابراهيم احمد المناعي

19. زيد محمود حسين خاجه

20. سالم وليد محمد عبدالعزيز محمد السنعوسى

21. منيره محمد عبدالمحسن أحمد محمد الطيار

22. ساره سعود عبدالعزيز عبدالله دخيل الدخيل

23. رزان لؤي عيد عاشور

24. ندى عبدالحليم محمد يس عبدالحليم عفيفي

25. محمد جلال جابر صالح محمد مال الله

26. فجر عيسى جاسم محمد المسباح

27. اماني رشيدان سعد رشيدان صالح المطيري

28. ساره وليد خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الخرجي

29. مصطفى بسام ربيع

30. مي حمد ظاهر حبيب كرم

31. افنان جاسم محمد بن على

32. بدر عبدالعزيز يوسف الفليج

33. حنان دغيم بركات مقذل الديحاني

34. نوره خلف عبدالهادى مازن نويفل المطيرى

35. محمد ضياء محمد علي حسين المطوع

36. هيا يوسف محمد يوسف عبدالله الرومى

37. اسماء عبدالله راشد حمود الشحومي

38. اسراء جاسم محمد بن على

39. فاطمة عدنان عبدالمجيد سيد حسن سيد احمد بهبهاني

40. احمد شاكر محمد الظاظا

41. فاطمه نصر علي خليفه علي العصفور

42. طيبه ناصر حسن بندر الرفاعي

43. اسماء عبد الله سعد مسعود الاحمد

44. محمد عبد اللطيف علي عبدالمحسن محمد أبا الخيل

45. مريم زياد مساعد احمد اليعقوب المجرن

46. ناصر محمد عبد المحسن تقى

47. أحمد محمد أحمد الكندري

48. افراح سعيد محمد عبدالله ابراهيم الشاهين

49. الاء عدنان جرادي

50. دانه شفاقه مطخان عماش العنزي

51. محمد أمجد سامر جمعه

52. عثمان منصور حمود الهران

53. مروه عدنان حسن عبدالله طالب الكندري



مجال الطب

برنامج الدكتوراه في علم الأمراض

1. ريم سالم مطني مخلف الشمري



برنامج الدكتوراه في الميكروبيولوجي الطبي

1. حوريه على عبدالله محمد صرخوه



برنامج الدكتوراه في علم العقاقير

1. هيفاء جابر عجيمى العتيبي

2. نيها. موناوار



برنامج الدكتوراه في علم وظائف الأعضاء

1. روان منير اسحق موسي بركات



برنامج الدكتوراه في الكيمياء الحيوية الطبية

1. عالية على محمد علي حسين الحربان

2. اسماء طاهر علي طاهر ابراهيم الفيلكاوى

3. فاطمة حمود مرزوق الشمري



برنامج الماجستير في التشريح

1. سعاد محمد سعيد

2. احمد فريد محمد عبدالله

3. سارة جرى جروان سالم

4. حنان فلاح محمد مسعود هادي المطيري



برنامج الماجستير في الصحة العامة

1. مروه محمد محمود الرحمانى

2. ابرار ابراهيم حسين شاه صوار محمد

3. اسراء فيصل عبد الكريم المعراج

4. ريم علي محمد شرف الدين

5. إيمان طارق حمود الصقعبى

6. سناء عبد الرزاق موسى العبد الرزاق

7. عائشة حسين عبدالعزيز العلى الابراهيم

8. نهى راشد حميدي رشيد العازمي



برنامج الماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية

1. رهام عبدالله عبدالرحيم العثمان



برنامج الماجستير في الميكروبيولوجي الطبي

1. مهدي علي محمد غلوم رضا

2. ندى محمد عفيف المعلم



برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية

1. عبدالله نبيل عبدالغفور محمد العوضي



مجال العلوم الحياتية

برنامج الماجستير في التغذية وعلم الغذاء

1. في احمد عزوز أحمد شحاته

2. مريم على غلامي

3. شهد باسل محمد علي عبدالرحمن المنير

4. مارال لورنج ده يان نخجوان تبه

5. عائشة طلال عبدالله علي سالم السالمي

6. شوق نبيل عباس محمد حيدر



مجال الشريعة والدراسات الإسلامية

برنامج الدكتوراه في الفقه المقارن وأصول الفقه

1. مشاري عبدالرحمن عبدالله سعود مبارك الدليمي

2. ابراهيم محمد بورجان

3. رقيه عبدالرحمن محمد الحمود العبدالوهاب

4. نوير ماجد عجاب عبد الله العتيبي

5. على عبد الرحمن سهيل الرشيدي

6. سميه احمد عبد الله السعودي

7. مريم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العنزي

8. عبدالعزيز محمود الجاموس

9. هدى سعد سعود عوض الحربي

10. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البالول

11. أحمد راشد سعود سعد المحيلبي العازمي

12. محمد عوض فاضل العنزي

13. عبد العزيز جمال مبارك صالح محمد العنيزى



برنامج الدكتوراه في الحديث الشريف وعلومه

1. نجاه فالح سعد المكمش العازمي

2. أحمد عدنان سيد هاشم سيد محمد



برنامج الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

1. فيصل ناصر محمد فهيد فهاد الهاجري

2. حمود فهد حسن محمد عبدالله العجمي

3. احمد غربي عمر بادي الشمري

4. محمد داخا نيانج

5. اسماء فؤاد ابراهيم محمد ابراهيم العوضي

6. محمد ضيدان حربي مهل الهاجري

7. يارا عايض عيد عايض ثامر الرشيدي

8. حمود محمد جاسم محمد عبدالله العنزي

9. ذياب فهد عبدالله حمد

10. خالد أسامه سلمان عبدالمحسن العبدالرحمن البداح

11. مريم فهد حمود عياد فرج الديحاني

12. خوله عبدالله فهد براك فهد السبيعي

13. محمد نبيل عبدالرحمن عبدالعزيز الشيحة



برنامج الماجستير في الحديث الشريف وعلومه

1. مريم خالد جمعه عثمان ابراهيم الخراز

2. يوسف عماد يوسف عبدالله محمد الشطي

3. مي ماجد فالح شنار ناصر السبيعي

4. ميمونه سعيد عبد اللاه وارسمه

5. نورا مبارك محمد هادي عايد العجمي

6. شيخه حميد ظاهر داود العنزي

7. أمجاد محمد دهام زومان الرزني الشمري

8. عبدالله حمد مطيع مرعي ملهي العجمي

9. ميثه راشد عبدالله براك هجاد الوطري

10. ايمان خالد احمد عبدالله محمد

11. شقرا عبدالرحمن حسن محمد حمد العجمي

12. عائشة اسامه محمد زهير الشنطي

13. علي خالد علي حاج مراد حسن الكندري



برنامج الماجستير في العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة

1. فاطمة فهد علي محمد حسين الكندري

2. على عوض عليان الحربي

3. بدر حمد عرهان لاحج ادغيران الرشيدي

4. انفال مساعد عوض فاضل محمد سيف العنزي

5. افنان عثمان يوسف جاسم محمد الحجي

6. ساره محمد على مرهون عبدالهادي

7. شيخه جاسم احمد جاسم راشد العبدالله

8. لولوه عدنان حمد محمد الشيخ احمد الفارسي



برنامج الماجستير في الفقه المقارن وأصول الفقه

1. ساره نايف محمد نهار الفريد العجمي

2. اسماء عايض حمود عويد المطيري

3. مشاري صلاح عيسى ابراهيم عبدالله يوسف الطاهر

4. الشفاء احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الشيحة

5. شريفه عبدالله مبارك عبدالله راشد الرباح

6. وضحه مبارك سعد ناصر الخنين العجمي

7. غانم علي غانم علي فواز الجنفاوي

8. أماني حسن احمد حسن العنزي

9. يوسف علي باتل علي الماطر الرشيدي

10. فواز عبدالله عبدالعزيز عبدالله مذكور المذكور

11. ايمان يوسف خالد محمد سهيل المطيري

12. اسماء بدر مزعل عوض مناور الحربي

13. نوره عايض طلق درين عايض العتيبي

14. مزنه جمال إبراهيم محمد صالح الحميدي

15. اكرام احمد بيطار

16. راشد حزام الدوسري

17. سالم سعود سالم سعود سالم حميدان الهاجري

18. فهد عفتان عميش الهدروس المطيري

19. منال خالد سعود الراشد سعود العميري

20. الجوزاء سعود عبدالله محمد فهيد العجمي

21. عبدالله عجيل عايض امعيض عوض العازمي

22. اسراء محمد علي مرهون عبدالهادي



مجال العلوم الاجتماعية

برنامج الماجستير في الجغرافيا

1. أماني محيسن مرزوق الرشيدي

2. محمد صالح أحمد السيد عبدالله السيد صالح الرفاعي

3. مي بنت متعب بن عبدالله العنزي

4. مشعل مسلم بداح عقاب ذياب المطيري

5. بتول يوسف ابراهيمي

6. زينب اسماعيل بندر محمد السلمان



برنامج الماجستير في العلوم السياسية

1. محمد فرحان سعيد سالم حويضان غضيان الرشيدي

2. ريم عيسى علي عيسى خليفه الملا

3. دلال سعد صنهات متعب شرار المطيري

4. عبير ابراهيم محمد صالح

5. عبدالعزيز خالد عبدالعزيز خليل عبدالله بوراشد

6. نوره محمد جابر صالح محمد مال الله

7. حصة عبدالله افنيطل مزيد البحا

8. احمد خالد غنام سليمان علي الديكان

9. إدريسا إبراهيم اية الله

10. خلود عبد الرضا محمد علي حاجي رضا مسكتي

11. هند احمد صالح يوسف الدويري

12. سعد جاسر مرشد جاسر بوبطي البرازي

13. حسناء سعد عويد مرزوق فهيد ابا القلوب

14. اسماء محمد عبدالله برجس ثامر الراجحي

15. تحرير ناصر محمد مزيد الجفيره

16. احمد عبدالله محمد عبدالله الحجي

17. حمد عامر هادي سند التيسي السعيدي

18. فواز جاسم بادي جاسم محمد الشمري

19. عبدالله مضحي عبدالله مزعل عواد العتيبي

20. محمد متعب سعد صقلان الصواغ العازمي

21. دلال الحميدي علي الحميدي وقيت الشمري

22. نور خالد عبد الجابر عبدالحافظ

23. عثمان محمد علي حسين سليمان العمر

24. لطيفه حمود سلمان احمد صالح الناجم

25. خلود حزام نحيطر حزام الشريكة الرشيدي

26. استبرق عبدالله سعد فالح مرزوق الشلاحي

27. الاء عبدالله أحمد محمد عبدالله روح الدين



برنامج الماجستير في دراسات المعلومات

سيعلن عن النتائج لاحقاً



برنامج الماجستير في علم الاجتماع

1. عبدالرحمن خالد عبدالمحسن احمد ابراهيم الياقوت

2. أسيل هشام جواد مبارك حبيب

3. منال عمر عبدالله محمد الشعلان

4. شيخه عبدالله محمد عبدالاله عبدالله العبدالاله القناعي

5. هيلدا احمد حناوي

6. عبدالمحسن يوسف ثني احمد الصياح العنزي



برنامج الماجستير في علم النفس

1. افراح فارس احمد ابراهيم سعود العنزي

2. ريم عايد قنفذ محمد فلاح العنزي

3. هيا احمد مبرك غنيم فهيد الحيص

4. امل ذابح حمود قريفان الشلاحي المطيري

5. ساره عيد ضيدان خلف طلق العارضي

6. علي شاكر جاسم بغلاني

7. دلال جاسم محمد احمد حسين الراشد

8. صالح جاسم صالح محمد عبدالعزيز الشطي

9. منال عجاج مياح دهيمان محسن العركي

10. بندر نواف سوعان غثوان العنزي

11. هبه نخيلان عبدالرحمن سالم الحريص المطيري

12. أنفال ممدوح فلاح سكران ليل الظفيري

13. نجلاء صباح حسن علي نجم السنافي

14. فاطمة مصطفى محمد عبدالله باقر الكندري

15. زهراء عبدالحميد شريان غلوم علي جاولي

16. ندى حسن يوسف عبدالله محمد

17. دلال على دبيس غانم







مجال الصيدلة

برنامج الماجستير في العلوم الصيدلانية

1. ديما كمال غاندي مكارم

2. احمد صلاح احمد النجار

3. الصادق عبدالقادر عباس احمد

4. افنان حسين عبد الرضا علي

5. احمد عفيفي عبدالرحيم عفيفي



مجال طب الأسنان

برنامج الماجستير في مواد الأسنان

سيعلن عن النتائج لاحقاً



برنامج ماجستير ميكروبيولوجيا الفم

سيعلن عن النتائج لاحقاً



مجال العمارة

برنامج الماجستير في العمارة

1. الاء خليل جمال الدين

2. مريم حامد حمود عبدالعزيز العبدالعزيز المقهوي

3. زينب علي سعود على السعدي

4. يوسف احمد عبد الرحيم علي

5. دينا مسعد انور نورالدين محمود

6. فاطمة ابراهيم محمد محمد

7. جاسم محمد اسماعيل الجزاف

8. حمد أحمد جاسم أحمد البلالي



مجال العلوم وهندسة الحاسوب

برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات

1. زهراء علي ابوعلول

2. عيسى عادل عيسى حسن ابراهيم بوحمد

3. حسين يوسف اليوسفي

4. عائشة فهاد عبدالله فهاد عبدالله العجمي

5. اسماء عبدالكريم يوسف يعقوب خاجة

6. محسن محمد عايش احمد الشمالي

7. معصومة حامد نايف سلطان محمد الفضلى

8. شوق عبدالحميد شما

9. ألاء محمد عباس البلوشي

10. نوره محمد حسن محمد يوسف

11. غدير عيسى ابراهيم الكندري

12. فوزيه حمد فهد صباح الناصر الصباح



برنامج الماجستير في هندسة الكمبيوتر

1. ايه احمد صالح حسونة

2. دارين هشام رفيق قبلاوي

3. منة الله عمرو أحمد بيومي

4. بدر وائل محمود بهبهانى

5. هاله رضوان الفيصل

6. سالم فهد سالم عبدالمحسن عبدالله العراك

7. صفاء يوسف اسدالله الاسد

8. عبدالله حسن عبدالله حسن على

9. عبد الله رياض عبكل العبكل

10. نمعو محمد اسماعيل وارسامي

11. عادل جدعان عوض حسين

12. اسماء محمد حسين عبدالله الريس

13. بسمه نبيل عبدالله احمد عبدالله المسلم

14. حسين أحمد محمد أحمد حسين بوحمد

15. اسراء زياد صالح حماده

16. انوار على عبدالله درويش

17. عبد الله على عبد الله بن نخى

18. موسى زكى صالح ميرزا باقر موسى السليمى

19. مريم عبيد عبدالله سرحان الركاكة الرشيدي



مجال التربية

برنامج الماجستير في أصول التربية

1. شروق مالك محمد دحام جاحم العنزي

2. رفعه فاهد على فهيد الاحدب معتقة

3. غدير سعود حمد سعود الصويلح

4. مي مطلق نوار علي العتيبي

5. امينه عبدالله احمد عبدالله احمد

6. دلال خلف نصار صالح خلف المطيري

7. سميرة عاصي سيف فهد الميع

8. مريم عوض ساري دابي صنهات المطيري

9. بدور ابراهيم محمد المعيلي

10. لطيفه خليفه عبدالله محمد مسعر عويهان

11. حنان حمود فرحان عيد الغريب

12. ميساء علي فهد صقر حمود القربة

13. يوسف محمد عبدالهادى حجي محميد المحميد

14. نوره رجعان عايض اوقيان الجويسري العازمي

15. نوره عبدالقادر عبد العزيز حمد العجيان

16. نوال بنت فلاح بن مناور الجش

17. اسماء محمد سعود براك خلف العازمي

18. نوره مشاري فالح سيف رجعان النويعم

19. نوير فهد حمد محمد العدواني

20. اماني سعود حمد سعود الصويلح

21. ماجد حجاب شلاش عبد الضايع

22. ساره فرحان غاطي الرشيدي

23. مريم عبدالهادي مسفر دليمان هادي العدواني

24. حصة خالد برجس محمد البرجس

25. نجوى محسن عشوان دواس كردوش العنزي

26. بدور محمد زامل كريدي دخيل الله العازمي

27. ناديه بطاح دغيم مناور المطيري

28. شيماء مبارك جاسر عجيل



برنامج الماجستير في المناهج وطرق التدريس

1. بندر بن حمود بن مرسال الشمري

2. عائشة أحمد محمد عيسى حسن العيسى

3. لطيفه عوض عبدالله خلف ساير الحربي

4. فاطمة منيف مطلق معلث الديحاني

5. مصطفي فؤاد حسين عبدالرسول حسين قاسم

6. حسن رضا حسين عباس غلوم شرف

7. عبدالعزيز محمد عبدالله أحمد كركري

8. عبدالله علي عباس محمد

9. هبه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد السنعوسي

10. نوف مطلق عشوي مفضي العنزي

11. أريج عبدالرحمن محمد أحمد عبدالله كندري

12. أروى مساعد يعقوب عبدالرحمن ابراهيم البعيجان

13. آمنه عبدالحميد صالح حمد علي طاهر

14. انتصار احمد جزاع نويصر

15. العنود احمد تركى بدر عبدالله النويهض

16. امل خالد محمد الحسيني

17. دانه عيد محمد غنيم الشهري الرشيدي

18. شيماء علي عبدالله لفته عبد علي

19. محمد بن جابر بن محمد الظفيري

20. فاطمة محمد يوسف محمد الحاتم

21. منيره سليمان عبدالوهاب سليمان الحمد الوقيان

22. آلاء علي محمد مهدي فرحان الهاجري

23. نوير محمد حمد محمد فهيد العجمي

24. فيصل مطشر فلاح الضفيرى

25. فاطمة عبد الكريم عبد الرحمن العوجان

26. نوره سعد محمد أحمد سعد الحميدي

27. حصة زيد حربي ادهام غنيم الزيد



برنامج الماجستير في علم النفس التربوي

1. حنان أحمد علي أحمد علي قاسم

2. الاء ناصر سعد سعيد بن عيد المطيري

3. منيرة عبدالله هذال الهاجري

4. معالي خالد سعيد صقلان هويدي الصواغ

5. نوف جريد لافى قبلان المطيري

6. ريم فلاح حمد سعد عايض سعد الهاجري

7. نوره مبارك محمد العجمي

8. بتول علي حسن حاجيه حسن

9. نوف بنت سلمان بن طلاع الحربي

10. هبه علي حسين صالح عرب



برنامج الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي

1. ماجد بجاد الهاب المطيري

2. نجلا محمد ضويحى جابر الهاجري

3. ساره عبيد شبيب جابر حسين العجمي

4. ضحى احمد عطية جبر جدوع المهينى الشمري

5. العنود مرزوق ارشيد حبيب راشد الشدقم العازمي

6. سماح خالد محمد برشان

7. مروه أحمد مطيران فرحان مطيران العازمي

8. مها يوسف محمد عاشور عبد الله القلاف

9. ساره عبدالعزيز عبدالله مشاري السيف

10. دانه سعد فالح سالم فايز العجمي

11. امينه عويد ضيف الله محمد الديحانى

12. عالية فالح مشعل محمد شبيب العجمي

13. منيره محمد ناصر بداح السهلي

14. اشواق سلامه كياد ضحوي عوض العنزي

15. عالية عبدالجليل عبدالله جراق درويش ناصر

16. دلال هادى سعيد ضمن عويض الصواغ العازمي

17. محاسن مصطفى نجعه

18. زينب عبدالله مساعد العطروزي

19. طه يحيى عبدالرحمن

20. أحمد محمود أحمد عبدالله العوضي



مجال الحقوق

برنامج الماجستير في القانون الخاص

1. جنا احمد عبدالمحسن احمد السبيعي

2. ساره جاسم محمد حسين زكريا

3. بشاير بنت علي بن فدعوس الظفيري

4. يوسف محسن سيار محسن محمد العنزي

5. حسن محمد احمد الرامزى

6. سعد صالح سعد الجريوى

7. عبدالرحمن ناصر الوقيان

8. هبه خالد حمد فهد صالح الرغيب

9. جعفر شاكر علي محسن علوي القلاف

10. عبدالله جواد منصور عبدالله ناصر الحرز

11. ريم عبدالله حسين على عبدالله العجران

12. ناصر فلاح برغش باتل محمد

13. روان عبدالعظيم محمد رفيع حسين معرفي

14. انوار عبدالله محمد ميرزا

15. عبداللطيف طارق السبيعي

16. أميره المرضى عويد رخيص عوض

17. شيخه حمود مبارك الجاسم الجناعي

18. عطاف عادل محمد غيث محمد المطوع

19. خديجة علي حسين حسن عبدالله

20. شيخه طراد سليمان اطراد فرج الطراد

21. انوار خالد حربي جازع رجا العازمي

22. عبدالله خالد عبدالله محمد شريف أحمد الكندري

23. عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعي

24. دانه خالد عبدالله فهد جازع العتيبي

25. . لطيفه علي خالد حمدان محمد الحمدان



برنامج الماجستير في القانون العام

1. رقيه عبدالحسين محمد غلوم حسين

2. وضحه فهد عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العبدالجادر

3. علي حمد عايد عايد فرحان العازمي

4. لطيفه وليد خالد فهد رجا الموزيري

5. عبدالرحمن ياسين عبداللطيف يوسف العومي

6. ناصر سالم عبدالله عامر سعود الرجباني

7. مها سلامه مدهاس مناور الكريباني العازمي

8. محمد احمد محمد مبارك

9. بدر خالد فرحان عبدالله فرحان المبيلش

10. روان حامد عبد الصمد علي غلوم الصراف

11. سلطان مشرى معتق هوير الضفيري

12. عائشة شوقي محمد يوسف صالح الشربتي

13. أنوار جاسم أحمد عبدالرحيم محمد الكندري

14. عبدالرحمن راتب علي سليمان ناصر العريفان

15. احمد سالم عبدالله سالم فهد البغيلي

16. عهود ظافر حمد مناحي عايض العجمي

17. خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي

18. نور الهدى عايض حمد العازمي

19. طلال سمير أحمد عبدالعزيز الفليج

20. مهدي عبد الصاحب حاجي عبدالحسين ماتقى غالب

21. دينا عصام عبداللطيف عبدالله عمر الفليج

22. ناديه محمد سعود عبدالله مهدي العازمي

23. هبه مشعل سعود جابر حمد الهاجري

24. عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم

25. دلال فيصل حمد علي ناصر العريفان

برنامج الماجستير في دراسات المعلومات

1. افراج عبدالله عبدالمحسن سالم فرحان

2. رفعه فلاح محمد فلاح الدلك

3. بدور صباح أحمد

4. فاطمة عادل على الامير

5. افنان عبد الرحمن ناصر ابراهيم المليفى

6. مريم عبد الرسول مختار محمد خضير

7. ليلى عبدالرزاق حسين على

8. يوسف علي محمد اسماعيل كمال

9. بديعه راشد جابر فرحان

10. مريم فرحان عائد الطرقي

11. نوره عبد الكريم جعفر محمد حسين الفيلي

12. وائل احمد خليل عواضه

13. شعاع خالد سعد فهد حميدي العدواني

14. وضحه جمال يوسف العبدالغفور

15. حنان عبدالله سالم فهد البغيلي

16. دانه ضياء الدين محمد ذيب

17. اشواق رفيع حمد ابراهيم ضويان اهذلي العتيبي

18. نوره عامر خلف فالح عمار الرشيدي

19. فاطمة فرج حمد الشلال

20. ايمان سعد مبارك الدوسري

21. ريم محمد ضيدان خالد ضيدان السبيعي

22. نور نجم عبدالله عبدالكريم عبدالهادي السعيد

23. فجر مسفر العجمي

24. منى ذعار قبلان الحربى

25. مرام هادي خلف سليمان العنزي

26. جاسم خالد عبداللطيف عبدالرزاق محمد الربيع

27. بيبى فايز عبدالله خليف سليمان العنزي

28. عبد العزيز حسين خليل محمد علي

29. مريم سامي دعيج خلف محمد الفهد

30. ليلى عبدالنبي محمد باقر الشيخ ابراهيم علي اسماعيل

31. عبد العزيز علي حمزة عباس حسين العوض

32. هلا عبدالسلام أحمد عبدالله محمد الملا

33. عائشة احمد اسماعيل عبد الله

34. منى صادق وقيان الظفيري

35. حصة عبدالعزيز فهد ناصر هادي الهاجري

36. خليل كاظم خليل سيد ابراهيم محمد القلاف

37. احمد نوري راضي مشاري

38. شيخه مرزوق جعيلان مرزوق مزيد الرشيدي

39. مريم بنت دخيل بن مطر الظفيري

40. محمد بدر احمد ملا عبد الله أحمد

41. ياسمين نزار يعقوب حسين