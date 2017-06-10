وفيات السبت 10 يونيو 2017

حسين سلطان علي السلطان السمحان، «58 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق8، ش26، م33، للنساء: العدان، ق3، ش36، م34، ت: 55828252 – 67037807.

براك محمد عبدالعزيز البراك، «677 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله السالم، ق3، ش ابن عباس، م31، للنساء: عبدالله السالم، ق1، ش نصف اليوسف، ج17، م9، ت: 22544661 – 22550112.

فاطمة فهد الكهيدي، أرملة عياده الكهيدي، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، القصر، ق1، ش3، ج2، م5، للنساء: الجهراء، القصر، ق1، ش6، م8، ت: 55011100.

نورة فويزان المطيري، أرملة حواس كميخ الديحاني، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: اشبيلية، «على شارع محمد بن القاسم»، للنساء: الرابية، ق4، ش11، م16، ت: 99865544 – 55722955.

رقية عبدالرحمن غلوم حسين، أرملة حسين علي عطاالله مبارك، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، للنساء: الرميثية، ق7، ش حراء، ج72، م5، ت: 99922394 – 60797404.

حمد بجاد حمد الهاجري، «71 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق10، شارع بن ربيعة، م22، للنساء: جابر العلي، ق1، ش11، م57، ت: 99711105.

مريم علي حيدر، أرملة عبدالله علي تراكمه، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: بيان، ق10، ش1، ج6، م17، ت: 66629922 – 99775729 – 99719500.

محمد زيد عبدالله الكحيلان، «85 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، ق1، ش14، م24، للنساء: اليرموك، ق1، ش1، ج1، م18، ت: 97988882 – 97825226 – 99831808 – 99914722.

فوزية خالد سالم العربيد، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الزهراء، ق5، ش سليمان إبراهيم المسلم، م49، للنساء: الظهر، ق5، ش6، ج1، م4، ت: 99832224 – 99532224 – 55166955.