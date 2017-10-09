عبثن بمطفأة حريق ونقلهن إلى المستشفى لمعالجتهن

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء ان عشرات الطالبات اصبن بالإختناق نتيجة للعبث في مطفأة الحريق من نوع البودرة ، وأوضحت الإدارة بأن بلاغاً تلقته غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء أفاد عن وقوع عدد من حالات الإختناق بين صفوف طالبات ثانوية الجهراء للبنات ، وقد هرعت على أثره فرق الإطفاء.

وقالت الإدارة بأن إجمالي حالات الإصابات في الإختناق بلغت حتى هذه اللحظة ١٧ حالة وجميعها من طالبات الثانوية وتم علاج جميع الحالات في الموقع عن طريق سيارات الإسعاف ماعدا ٣ حالات تم نقلهم الى مستشفى الجهراء.

هذا وقد أشار مصدر في «الطوارئ الطبية» الى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالاختناق في مدرسة بالجهراء الى 42 حالة تم نقلها جميعها الى المستشفى للعلاج، مطمئنا الى أن الحالات معظمها بسيطة و «هيستيركل» وتخضع للعلاج المناسب، وأنه لا داعي للقاق.

وأصيبت عشرات الطالبات في ثانوية الجهراء بالاختناق اليوم نتيجة للعبث بمطفأة حريق من نوع البودرة، حيث أفاد مصدر في «الطوارئ الطبية» في وقت سابق إنه جرى نقل 19 حالة الى المستشفى وإن هناك عددا آخر من الحالات يتم علاجها في الموقع.

ولفت الى أنه تم إرسال 10 سيارات إسعاف الى موقع الحادثة.