الحادث أنهى حياة مواطنة وإصابة زوجها وابنها

[٠٨:٠١، ٢٠١٧/١٠/١٢] ‪‪‎+‎٩‎٦‎٥‎ ‎٩‎٩‎٩‎١‎ ‎٩‎٩‎٣‎٢‬‬: ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء في بيان لها ان حريق اندلع فجر اليوم الخميس في أحد المنازل الكائنة بمنطقة الظهر أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة زوجها وابنها.

وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٣:٢٨ من فجر اليوم يفيد عن اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة في منطقة الظهر وهناك أشخاص محتجزين ، وعلى اثره توجهت فرق الإطفاء من مركزي مبارك الكبير للمواد الخطرة والقرين.

وقالت الإدارة بعد وصول فرق الإطفاء للمنزل المكون من طابقين تبين لهم بأن الحريق نشب في الصالة الكائنة بالطابق الأرضي وقد أتى الحريق على جزء كبير من الطابق نفسه والذي أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة زوجها وإبنهما ، فيما تم تسليم المصابان الى فنيي الطوارئ الطبية وكانت حالتهما مستقرة ، وتمكنت فرق الإطفاء من سيطرتها على الحريق وإطفاء النيران.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن فريق من مراقبة تحقيق حوادث الحريق حضر الى الموقع وقام بمعاينة الحادث معاينة أولية للبحث في أسباب الحريق وملابساته.