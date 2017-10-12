3 وافدين إلى النيابة بتهمة سرقة 'ديزل'

احال رجال مخفر ميناء عبدالله وافدين من الجنسية المصرية ووافد باكستاني الى النيابة العامة، بتهم متعلقة بسرقة ديزل وتداول بيعه بصورة غير قانونية.

وكشفت القضية ايضا أن أحد المتهمين يقود صهريجا بلا رخصة سوق، كما ان دفتر الصهريج غير صالح.

وبحسب مصدر أمني فان دورية اشتبهت في 3 صهاريج متوقفة خلف مصفاة الشعيبة، وبالاقتراب تم ضبط 3 وافدين، وبالتحقيق قال المتهم الاول الباكستاني انه اشترى 640 لتر ديزل من المتهم الثاني مقابل 45 دينارا، وقال الثاني المصري انه اشترى مع المتهم الثالث الديزل من مواطنة بمبلغ 40 دينارا وسجلت قضية سرقة.