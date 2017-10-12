تعادل التضامن والجهراء في انطلاقة الجولة الرابعة بالدوري

تعادل نادي التضامن الكويتي مع نظيره الجهراء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في انطلاقة منافسات الجولة الرابعة من دوري فيفا لكرة القدم.

واتسم الشوط الاول من اللقاء الذي اقيم على ملعب التضامن بالندية الكبيرة بين الجانبين ليفتتح صاحب الارض التسجيل عن طريق لاعبه فيصل عجب في الدقيقتين 14 و34 ثم يقلص الجهراء الفارق عن طريق لاعبه محمد سعد في الدقيقة 38 قبل ان يحرز المحترف توريس هدف التعادل في الوقت الاضافي للشوط.

وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده الى نقطتين في حين تمكن الجهراء من بلوغ سبع نقاط متقاسما صدارة البطولة مع نظيره الكويت.