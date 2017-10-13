تيلرسون: ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي.. وعقوبات على الحرس الثوري

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات على إيران، وأكد الوزير أن ترمب قرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيعلن هذا في خطاب الساعة 1645 بتوقيت غرينتش.

وأضاف تيلرسون أن ترمب سيمنح الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وقال إن إعلان ترمب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه.

وأوضح أن ترمب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية، مضيفا 'ناقشت مع نظيري الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية'.