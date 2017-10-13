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أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يضع إيران في الزاوية.. إدلب تدخل في عهدة الجيش التركي وقوات الأسد تعزل دير الزور.. اختبارات الكفاءة للوافدين تبدأ من «التربية»..«الصحة» لم تزوّد «المالية» فواتير العلاج بالخارج


13/10/2017  الآن - صحف محلية  11:44:13 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يضع إيران في ...
من الجريدة

الجريدة

ترامب يضع إيران في الزاوية

 المضف لـ الجريدة.: قرض للمعاق عند وفاة زوجته أو زواجه بغير كويتية

 إدلب تدخل في عهدة الجيش التركي وقوات الأسد تعزل دير الزور

 الانباء

اختبارات الكفاءة للوافدين تبدأ من «التربية»

 تقليص التخييم.. حماية للبيئة أم «عوار راس» لمحبي البر؟!

 الراي

«الصحة» لم تزوّد «المالية» فواتير العلاج بالخارج

 «المطالب الشعبية» تتقدّم نيابياً... كوبونات بنزين وزيادة بدل إيجار

 «الدرة» أنهت التفاوض مع المكاتب الهندية الـ 6 لاستقبال العمالة النسائية

 


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