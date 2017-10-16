الكهرباء: توفير 6 ملايين دينار من استهلاك الصيف الماضي

قالت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء الكويتية م.إقبال الطيار اليوم ان الوزارة تمكنت من توفير ستة ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار امريكي) من استهلاك الكهرباء والوقود في اوقات الذروة من الصيف الماضي.

وأكدت الطيار التي تشغل ايضا منصب رئيس الحملة الوطنية للترشيد في القطاعين الحكومي والخاص في كلمة لها بالندوة التي أقيمت في البنك المركزي الكويتي حرص الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة على جعل الكويت دولة صديقة للبيئة.

وأوضحت ان الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لترشيد استخدام الكهرباء الى جانب خطتها بالصيانة الوقائية وعقود الشبكة الكهربائية التي تمكنت من تقليل الأعطال الكهربائية خلال فصل الصيف.

واشارت الطيار الى ان الأحمال الكهربائية بلغت في فصل الصيف 13ر400 ميجاوات مبينة ان هذه الاحمال الكهربائية لا يستهان بها اذ يساوي هذا الاستهلاك حجم استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء مرتين.

واستعرضت التجربة الجديدة عن كيفية استخدام التشغيل الذكي للمباني مشيدة بالمباني المتميزه التي ساهمت في نجاح الحملة الترشيدية في البرنامج الوطني الذي انطلق عام 2017 منها مبنى البنك المركزي الكويتي وشركت إيكويت.

وذكرت ان الطلب على الطاقة وصل في السنوات الماضية الى ما نسبته 8 بالمئة وبجهود وزارة الكهرباء والماء وبتعاون المواطنين والمقيمين انخفض الطلب الى 5 بالمئة.