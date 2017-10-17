الداخلية: ضبط 74 مطلوباً ومخالفاً وحجز 18 مركبة

واصل قطاع الأمن العام شن حملاته الأمنية لتعقب المجرمين ومكافحة الجريمة ومخالفي قانون الإقامة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 74 شخص مخالف ومطلوبين على ذمة قضايا وانتهاء إقامة وبدون اثبات واشتباه وتغيب و7 حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى حجز مركبة مطلوبة.

حيث قامت مديرية أمن محافظة حولي بعمل عدة حملات تفتيشية وتكثيف الدوريات الأمنية في نطاق المحافظة لفرض هيبة القانون تنفيذاً للخطة الأمنية التي تم وضعها لضبط الأمن وإزالة المظاهر الغير حضارية والمخالفة للنظم والقوانين من أجل المحافظة على أمن المواطنين والمقيمين حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 113 شخصاً مطلوبا ومخالفاً انتهاء إقامة وبدون إثبات وتغيب و7 حيازة مخدرات.

كما قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بعمل عدة حملات تفتيشية أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 18 مركبة مطلوبة، وضبط عدد 21 شخصاً مخالفا لقوانين الإقامة بدون إثبات وانتهاء إقامة ومطلوبين و9 أشخاص حيازة مواد مخدرة وحالة غير طبيعية.

ومن جانبها قامت إدارة عمليات الأمن العام بعمل عدة حملات تفتيشية وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 9 أشخاص و4 اشتباه بحيازة مواد مخدرة و1 خمور.

وفي مديرية أمن محافظة الفروانية تم ضبط 2 حيازة مخدرات وحالة سكر.

وفي مديرية أمن محافظة العاصمة تم ضبط 10 أشخاص مطلوبين و 4 حيازة خمور و 14 بدون إثبات وتحرير 77 مخالفة مرورية وتقديم 12 مساعدة إنسانية.

هذا وقد تم إحالة الأشخاص مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.