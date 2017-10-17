الروضان: تعاملات «كي.نت» تخطت مليار دولار العام الماضي

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم إن التجارة الرقمية في البلاد شهدت ازدهارا كبيرا حيث تخطت قيمة تعاملات شركة تقديم الخدمات المصرفية الآلية عبر الإنترنت «كي.نت» مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف الروضان في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر ومعرض «عرب نت» في دورته الثانية إن نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية في الكويت بلغت نحو 96 في المئة من إجمالي السكان حيث تعد من أعلى المعدلات عالميا.

وأوضح أن الكويت تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية مثل «انستغرام» و«سناب شات»، إضافة إلى أن المواقع الإلكترونية في الكويت تستقطب نسبة مشاهدة عالية حيث تستقبل نحو 320 مليون مشاهدة شهريا بمعدل بقاء في الصفحة يتجاوز 6 دقائق وهو معدل ممتاز، ويؤكد أن المستخدم الكويتي يميل للقراءة بالتفصيل عوضا عن التصفح السريع للعناوين.

وأكد أن الكويت تولي بتوجيهات سامية اهتماما كبيرا بكل المبادرات الجادة التي تستهدف على نحو خاص تطوير تنمية القطاعات الشبابية وصقل قدراتها وإمكانياتها في مختلف المجالات، ولا تدخر جهدا في الرعاية والدعم والاهتمام وهو ما يمثل الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وبين أن الحكومة الكويتية حققت خطوات واسعة لتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم للانخراط في مجال أعمال القطاع الخاص التي تتضمن تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من خلال توفير بيئة حاضنة بدأت بتطوير المناهج الدراسية والجامعية مرورا بتوفير حاضنات للشركات وتأمين التمويل والتشريع اللازم وتوفير البنى التحتية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار الى أنه تم أخيرا إصدار التشريعات والقرارات الناظمة والتشجيعية للعمل الشبابي والمشاريع الشبابية ومنها قرار المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى تقليص إجراءات التراخيص التجارية وإصدارها إلكترونيا في فترة زمنية قياسية.

وذكر إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنشئ برأسمال يبلغ ملياري دينار تشجيعا للقطاعات الشبابية ولدعم أعمال الشباب وتوفير سبل النجاح لهم من خلال فتح بوابات الاستثمار أمامهم ولاسيما في التنمية المعرفية في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي وريادة الأعمال الذي يوفر منصة مهمة للشباب للإنجاز والتميز لعالم الغد الرقمي.

وأفاد بأن التعاملات الإلكترونية حظيت باهتمام حكومي بالغ حيث أنشئت البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة والتي تمثل مدخلا واحد للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والزائرين للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية اذ تحتوي البوابة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتيح للجمهور التفاعل والمشاركة في تقديم الآراء والاقتراحات والأفكار.

وأكد أن الحكومة الكويتية قامت بالتعاون مع مجلس الأمة على تحقيق منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال تشريع قانون المعاملات الالكترونية الذي تضمن كلا من قانون التجارة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات.

وأوضح أن مؤتمر «عرب نت» يعد أحد المؤتمرات والندوات التنموية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي تحظى بأهمية بالغة في نقل التجارب الناجحة في ريادة الأعمال، مؤكدا أنه يعد فرصة جادة للشباب الكويتي للاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية وآخر ما توصل اليه عالم الأعمال والتنمية الرقمية لتحفيز نمو اقتصاد المعرفة.

وأوضح أن المؤتمر يأتي انسجاما مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في الكويت من أجل تحقيق الرغبة الأميرية السامية الى تحويل الكويت مركز مالي وتجاري عالمي يأخذ الاقتصاد والتجارة الرقمية فيه حيزا مهما.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة «عرب نت)» عمر كرستيدس إن النظام البيئي في الكويت شهد تطورات هائلة في العام الماضي حيث استحوذت شركة «ديليفيري.هيرو» على منصة توصيل الأغذية بعد 14 شهرا من تأسيسها.

وأضاف إنه تم إطلاق عدد من الصناديق ومؤسسات الدعم الجديدة التي تستثمر بالفعل في الشركات الناشئة الكويتية والإقليمية من بنوك ومحلات تجزئة ووكالات بغية تطوير القدرات الرقمية وزيادة المعاملات عبر الإنترنت.

وأوضح أن «عرب نت» الكويت يعد من أسرع المواقع نموا للتجارة الإلكترونية والأسواق عند الطلب حيث يقدم أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مشيرا الى أن المؤتمر يتناول أحدث الاتجاهات في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بمناقشات استيراتيجية مع سبع بنوك رائدة في الكويت.

وبين أن معدل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت يبلغ 96 في المئة الذي يعد واحد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مؤكدا أن «عرب نت» الكويت تهدف الى التركيز على أفضل الممارسات لإنشاء المحتوى وتوزيعه فضلا عن التقنيات التي تعيد تشكيل التسويق ورحلة المستهلك.

وقال إن (عرب نت) الكويت ستكون أكبر تجمع لمستثمري التكنولوجيا في البلاد حيث تجمع كبار أصحاب رؤوس الأموال من الكويت ودول عربية واجنبية اخرى، ومن المقرر أن يناقشوا استراتيجياتهم الاستثمارية واتجاهاتهم السوقية.