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أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب للعازمي: مواجهة تلاعب المبتعثين.. الحكومة: لا تمديد للجنة «البلدي».. الجراح وزيراً للديوان الأميري والعبدالله نائباً.. قبول غير الكويتيين في الجيش لـ... التصويت


17/12/2017  الآن- صحف محلية  12:05:52 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب للعازمي: مواجهة ...
من الجريدة

 

الجريدة

نواب للعازمي: مواجهة تلاعب المبتعثين

 الحكومة: لا تمديد للجنة «البلدي»

 «المحاسبة» يطلب من «التشريعية البرلمانية» تغليظ عقوبات المخالفات الحكومية

 الانباء

الجراح وزيراً للديوان الأميري والعبدالله نائباً

 «القياديين» وافتتاح المشاريع أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم

 الراي

قبول غير الكويتيين في الجيش لـ... التصويت

 «الجناسي المُزوّرة»... إلى الضوء مجدداً

 40 في المئة نسبة عزوف الوافدين عن عيادات الأسنان لرفع الرسوم

 النهار

السماح للسعوديات بقيادة الدراجات النارية والشاحنات

 زيادة الرسوم خفضت أعداد الوافدين المراجعين لعيادات الأسنان

 «التربية» تشدد على الحزم في تتبع وسائل الغش

 


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