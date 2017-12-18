العمالة السريلانكية عبر الدرة بـ 990 دينار

أعلنت شركة الدرة للعمالة المنزلية بدء استقبال طلبات المواطنين والوافدين لجلب العمالة المنزلية النسائية من جمهورية سيريلانكا بأسعار تبدأ ب990 دينار كويتي (نحو 27ر3 ألف دولار أمريكي).

وأضاف المدير العام في الشركة صالح الوهيب في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه تم وصول طلبات جديدة لفئة المتخصصين في المأكولات الكويتية بكفاءة.

يذكر ان شركة (الدرة) للعمالة المنزلية وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 تعد شركة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة وتتوزع ملكيتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية (60 بالمئة) والهيئة العامة للاستثمار (10 بالمئة) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (10 بالمئة) والهيئة العامة لشؤون القصر (10 بالمئة) وشركة الخطوط الجوية الكويتية (10 بالمئة).