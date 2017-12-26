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تلوث المنتجات المصرية يعود مجدداً


السعودية تحظر استيراد الجوافه بسبب تلوثها بالمبيدات

26/12/2017  الآن - وكالات   5:01:06 PM
السعودية تحظر استيراد الجوافه بسبب تلوثها ...

حظرت السلطات السعودية، مؤقتًا، استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة الدكتور حمد البطشان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء ، أن «هذا الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبين تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا، حسب المعايير الغذائية الدولية».

وأشار البطشان إلى أن «ذلك جاء بعد تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية، للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية، وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة».



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