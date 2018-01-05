وفيات اليوم الجمعة 5 يناير 2018

خليفة موسى خليفة الرمح ـ 61 عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق5 ـ ش57 ـ م2 ـ ديوان الرمح ـ ت: 0096599893305 ـ النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش1 ـ ج2 ـ م20.

خديجة جعفر حامد، أرملة موسى قمبر جعفر الصراف ـ 88 عاما ـ الرجال: الحسينية الخزعلية (الجديدة) ـ شرق ـ ت: 0096566222086 ـ النساء: المنصورية ـ ق1 ـ ش10 ـ م49 ـ حسينية الهزيم.

شملان عبدالله أحمد محمد ارشيد ـ 22 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 0096550542424 ـ النساء: الفروانية ـ ق2 ـ ش79 ـ م14.

حمد صالح حمد العليان ـ 52 عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق3 ـ شارع شهاب أحمد البحر ـ م28 ـ ديوان العليان ـ ت: 0096599845340 ـ النساء: القيروان ـ ق2 ـ ش230 ـ م21 ـ ت: 0096565177599.

محمد عايض مرزوق المطيري ـ 80 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق3 ـ ش7 ـ م803 ـ ت: 0096590007500 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش11 ـ م919 ـ ت: 0096599898265 ـ الدفن بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان.

شعوان حصيبان دخيل الله المطيري ـ 86 عاما ـ الرجال: الفنيطيس ـ ق8 ـ ش82 ـ م486 ـ ت: 0096599228845 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش4 ـ م656 ـ الدفن بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان.

مريم حسين حيدر، أرملة المرحوم يوسف سهر ـ 87 عاما ـ الرجال: حسينية سيد محمد ـ سلوى ـ شارع الأقصى ـ مقابل الرميثية ـ ت: 0096569955322 ـ النساء: الرميثية ـ شارع أبو حنيفة ـ ق10 ـ ج102 ـ م12 ـ ت: 0096551411114.

بدر يعقوب يوسف الباقر ـ 77 عاما ـ الرجال: المنصورية ـ ق1 ـ ش14 ـ م3 ـ ت: 0096599989806 ـ النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش57 ـ م15 ـ ت: 0096599857299 ـ الدفن التاسعة صباحا.

عبدالرحمن حسين علي المعتوق ـ 32 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق5 ـ شارع مالك بن أنس ـ م13 ـ ت: 0096555500234 ـ النساء: حطين ـ ق4 ـ ش422 ـ م23 ـ ت: 0096599505075 ـ الدفن التاسعة صباحا.