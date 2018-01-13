التربية تعترف بالفشل: ألاف الطلبة 'سقطوا' بالإختبارات

أعلنت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان ارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، لا يعكس المستوى الحقيقي للطلبة او ان قدرات الطالب التعليمية عالية جدا، مشيرة الى انها تعني ان عددا كبيرا من الطلبة ناجح فقط.

وأوضحت المصادر ان هناك الآلاف من الطلبة كانوا قد رسبوا في الاختبارات الورقية من خلال تصحيح أوراق الاختبارات، غير ان درجة الأعمال اليومية هي التي ساعدتهم على النجاح وأنقذت الكثير منهم من الرسوب «ونجحوا على الحافة»، لافتة الى ان نسبة النجاح التي يصفها البعض بأنها مرتفعة لن تكون هي نفسها في نهاية العام الدراسي خاصة ان المعدل التراكمي يلعب دورا مهما فيها، مشيرة إلى أن الكثير من الطلبة الناجحين تقديرهم جيد وليس «جيد جدا» او «امتياز».