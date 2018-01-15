المباحث تفك اللغز: 4 كويتيين اعتدوا بالضرب عليهم وقاموا بمطارتهم

ان نيابة الاحداث حققت اليوم مع ٤ احداث كويتين ووجهت لهم تهم الاعتداء بالضرب ومطاردة مركبة ما ادى إلى وفاة شابين واصابة ثالث وأمرت بحجزهم لعشرة ايام على ذمة القضية. علمتان نيابة الاحداث حققت اليوم مع ٤ احداث كويتين ووجهت لهم تهم الاعتداء بالضرب ومطاردة مركبة ما ادى إلى وفاة شابين واصابة ثالث وأمرت بحجزهم لعشرة ايام على ذمة القضية.

وكان قطاع البحث الجنائي اوقف ٤ احداث خلال الايام القليلة الماضية احدهم غادر البلاد بعد الحادث وضبط لاحقاً امس واعترفوا الشبان الأربعة بان استدرجوا الشباب الثلاثة وهم احداث ايضا ' متوفين كويتي وخليجي إلى مزرعة واعتدوا عليهم بالضرب اثر خلافات قديمة وقام الشبان الأربعة بضربهم وحينما هربوا قاموا بمطاردته مركبتهم والانحراف عليها وهو ما أدى إلى وفاة حدثين على طريق العبدلي قبل اُسبوع وتم العثور على المركبةً المستخدمة في المطاردة وهي من نوع وانيت.