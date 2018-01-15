رئيس الوزراء السابق: أحترم القضاء النزيه وأثق بأحكامه

نفى وكيل سمو الشيخ ناصر المحمد المحامي عماد السيف ماورد في أحد مواقع التواصل الاجتماعي من قيام سمو الشيخ ناصر المحمد بالاجتماع مع أهالي المحكومين في قضية خلية العبدلي، واصفا ذلك بالافتراءات، ومؤكدا على احترام سموه الكبير للقضاء الكويتي وقضاته الأجلاء وثقته التامة بأحكامه النزيهة والعادلة.

وقال المحامي عماد السيف في تصريح صحفي «تعقيبا على ماورد في أحد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من ادعاء قيام موكلي سمو الشيخ ناصر المحمد بالاجتماع مع أهالي المحكومين في قضية خلية العبدلي بحضور النائب عدنان عبد الصمد وما تبعه من مزاعم فإن موكلي ينفي جملة وتفصيلا جميع الادعاءات التي وردت في ذلك الموقع ويؤكد هنا كما أكد في مناسبات سابقة كثيرة على احترامه الكبير للقضاء الكويتي النزيه وتوقيره لشيوخه وقضاته الأجلاء وثقته التامة بأحكامه النزيهة والعادلة وإيمانه التام باستقلاله، وأنه لا سلطان على القاضي في أحكامه».

وأضاف السيف في تصريحه «إزاء ما ورد من افتراءات كاذبة بحق موكلي فإننا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف هذه الأكاذيب وملاحقة مروجيها مع حفظ الحقوق كافة لموكلي».