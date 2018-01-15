العربات المتنقلة بعهدة التجارة.. فبراير المقبل

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، بحث الجانبان في اجتماع مشترك عدة موضوعات لإزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لانجازها على ارض الواقع من أهمها تحديد المواقع الخاصة بممارسة أنشطة العربات المتنقلة ووضع الشروط والضوابط لتراخيصها، المعارض المؤقتة وإصدار لائحة خاصة بها، الإشراف والمتابعة لسكراب السيارات، إصدار تراخيص بناء المصانع، تخصيص ارض لحراج السيارات بالإضافة إلى ضم أنشطة جديدة للصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي يوم الخميس الماضي والذي ترأسه وزير الاشغال والدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، وعدد من قيادات وزارة التجارة وهيئة الصناعة بحث خلاله عددا من الموضوعات المشتركة بين البلدية والتجارة وضرورة إزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.

وفي البداية رحب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالوزير خالد الروضان وأركان وزارة التجارة مؤكدا أن دور البلدية في دعم مشاريع الشباب فاعل ورئيسي إيمانا منها بفتح آفاق واسعة لطرح أفكارهم وترويج أنشطتهم من خلال إصدارها اللوائح اللازمة وتخصيص الاراضي لدعم المشاريع الشبابية.

وشدد الرومي على أن البلدية جادة في إزالة اي معوقات تواجه المشروعات الخاصة بالشباب، لافتا الى انها ستساهم في دعم المشاريع الحيوية من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لاصدار القرارات بشأنها قريبا.

من جهته أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية ستنتهي من دراسة وتحديد المواقع الخاصة بالعربات المتنقلة مطلع شهر فبراير المقبل وسيتم تسليم هذه المواقع لوزارة التجارة، خاصة أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع الشبابية التي ستواصل البلدية طرحها في المستقبل سيكشف عنها في حينها.

واضاف المنفوحي: سننتهي من الدراسة الخاصة بتخصيص موقع لسوق دائم لبيع وشراء السيارات (الحراج) بعد تسلم البلدية للتصور النهائي لموقع حراج السيارات من قبل وزارة التجارة الى جانب دراسة اخرى تعكف البلدية حاليا على الانتهاء منها، تخص مواقع المعارض المؤقتة.