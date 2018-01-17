وفيات اليوم الأربعاء 17 يناير 2018

جوزه محمد المشعان الهذال، زوجة مناور محمد محروت الهذال ـ 53 عاما ـ الرجال: العارضية ـ ق7 ـ ش3 ـ ج6 ـ م31 ـ ت: 0096599655563 ـ النساء: العارضية ـ ق7 ـ ش2 ـ ج3 ـ م29 ـ ت: 0096550638787.



علي منصور محمد عبدالله حسين الأمير ـ 29 عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق2 ـ ش فهد براك الصبيح ـ م5 ـ ت: 0096566680080 ـ 0096566670070 ـ النساء: الجابرية ـ ق12 ـ ش السيد محمد السيد عمر ـ م17 ـ ت: 0096566491983 ـ 0096599559177.



خديجة حسين فيصل النشمي ـ 62 عاما ـ الرجال: الشعب البحري ـ ق8 ـ ش الذهبي ـ برج 93 ـ مصعد1 ـ دور10 ـ ت: 0096599896763 ـ 0096560606055 ـ النساء: صباح السالم ـ ق9 ـ ش الأول ـ ج10 ـ عمارة 53 ـ الدور الأول ـ مصعد32 ـ شقة2 ـ ت: 0096566642171.



نجيبه فهد محمد السديراوي، أرملة عبدالوهاب احمد الفهد ـ 77 عاما ـ الرجال: ديوان الفهد ـ البدع ـ ت: 0096566011114 ـ النساء: الشويخ ـ ق1 ـ ش14 ـ م22.



سعيد محمد حبيب الشمري ـ 57 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق3 ـ ش6 ـ م305 ـ ت: 0096566630432 ـ النساء: ضاحية علي صباح السالم ـ ق5 ـ ش16 ـ م9 ـ ت: 0096555644047.



رباب عبدالحسين حسن عاشور ـ 91 عاما ـ بنيد القار ـ ق1 ـ ش86 ـ حسينية عاشور ـ ت: 0096566613196.



علي عنتر عواد الفكر الظفيري ـ 69 عاما ـ الرجال: بين صناعية الجهراء والنسيم ـ ت: 0096598880513 ـ النساء: النسيم ـ ق2 ـ ش41 ـ م13.



علي عبدالرضا عبدالله حسن ـ 50 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ غرب مشرف ـ النساء: الرميثية ـ حسينية العترة الطاهرة ـ العصر فقط ـ الدفن بعد صلاة العصر.