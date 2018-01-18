نجاح أول عملية زراعة كبد بالبلاد

كشف وزير الصحة، الدكتور باسل الصباح، عن «إجراء أول عملية زراعة كبد في الكويت، وهو إنجاز طبي غير مسبوق، وقد تم إجراء العملية بمستشفى مبارك الكبير، وهي لمريض كويتي أصيب بتليف شديد بالكبد أدى إلى الفشل التام بوظائفه»، مشيرًا إلى أن «الحل الوحيد لإنقاذ حياته هو عملية زراعة الكبد»، موضحا أنه «تم توفير الكبد من شخص متوفى دماغيًا بعد أخذ الإذن من ذويه».

وأضاف الوزير، أن «الذي قام بإجراء العملية فريق طبي كويتي ــ بريطاني».

وقال إن «إجراء العملية في الكويت يأتي ضمن تنفيذ اتفاقية مشتركة بين وزارة الصحة وقسم زراعة الكبد في مستشفى كنغز كولج، والذي يعتبر أكبر مركز لزراعة الكبد في بريطانيا، حيث يقوم بإجراء 250 عملية زراعة للكبد سنويا».

وأكد أن «هذه الاتفاقية ستكون قاعدة للإشراف على إنشاء برنامج دائم لزراعة الكبد في الكويت، من خلال تدريب الكوادر الكويتية الوطنية وزيادة خبراتها، حتى تحقق القدرة الذاتية لإجراء هذه النوعية من العمليات مستقبلا بإذن الله».