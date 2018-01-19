وفيات اليوم الجمعة 19 يناير 2018

نهى سليمان احمد الخيري ـ 56 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق10 ـ الشارع الاول ـ ج7 ـ م23 ـ ت: 0096566099882، النساء: الدعية ـ ق2 ـ ش22 ـ م25 ـ ت: 0096555089898.



منيرة سليمان حمود الفرحان ـ ارملة سليمان طراد الطراد ـ 77 عاما ـ الرجال: سلوى ـ ق3 ـ شارع المسجد الاقصى ـ ديوان الطراد ـ ت: 0096597831114، النساء: سلوى ـ ق3 ـ ش2 ـ م19.

محمد عيد عتيق الحربي ـ 38 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق2 ـ ش57 ـ م2 ـ ت: 0096599770747، النساء: العارضية ـ ق11 ـ ش3 ـ ج4 ـ م22.



خالدة حسن عبدالرحمن الانصاري ـ زوجة طارق احمد عبدالله العصفور ـ 50 عاما ـ الرجال: عبدالله المبارك ـ ق4 ـ ش407 ـ م11 ـ ت: 0096597817189، النساء: اليرموك ـ ق4 ـ شارع الطاحوس الطاحوس ـ م11.



عيسى احمد مال الله ابراهيم مال الله ـ 22 عاما ـ الرجال: الجابرية ـ ق6 ـ ش102 ـ م220 ـ ت: 0096555556053، النساء: ضاحية مبارك العبدالله ـ غرب مشرف ـ ق3 ـ ش308 ـ م9 ـ ت: 0096567775558.



هيا عبدالله دغام البشير ـ زوجة راضي مجبل السويرح ـ 69 عاما ـ سلوى ـ ق3 ـ ش5 ـ م15 ـ ت: 0096590994225.



جزعه شديد سند ـ ارملة مطر سعد هجيج ـ 69 عاما ـ الرجال: الفردوس ـ ق2 ـ الشارع الاول ـ ج5 ـ م1 ـ ت: 0096555066907، النساء: الفردوس ـ ق2 ـ ش1 ـ ج5 ـ م14 ـ ت: 0096599511332.



عبدالعزيز يعقوب طاهر عبدالله الطاهر ـ 64 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق4 ـ الشارع الاول ـ م30 ـ مقابل شارع المطار ـ ت: 0096598831880، النساء: اليرموك ـ ق4 ـ ش1 ـ م77 ـ ت: 0096599500712 ـ الدفن بعد صلاة العصر.