الداخلية:تسجيل 70 قضية مخدرات وتحرير 1405 مخالفات مرورية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن العام لفرض هيبة القانون والحفاظ على الأمن والنظام وضبط الخارجين والمطلوبين، نفذ قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية في جميع المحافظات خلال الفترة من 11 -17/3/2018 تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح حيث تم إقامة (315) نقطة تفتيش أسفرت عن ضبط (253) مطلوباً جنائياً ومدنياً ومتغيباً و(597) مخالفاً لقانونالإقامة، و (44) شخص إلقاء القبض و(77) عمالة سائبة وبائع متجول كما تم تسجيل (70) قضية مخدرات وخمور، وتحرير (1424)مخالفة مرورية وحجز (109) مركبة وضبط (18) مركبة مطلوبة.

وأضحت الإدارة أنه تم تقديم (1733) مساعدات إنسانية، وإقامة (1099) ثبوت وتواجد أمني، كما تم معاينة (1405) حادث مروري، وتلقي (3925) بلاغاً، وتم تحرير (11) مخالفة مواقف معاقين.

وأهابت الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن وعدم التستر على المطلوبين أو المخالفين للقانون حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدة أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار اليوم وفي كافة مناطق البلاد لمواجهة الخارجين على القانون والقضاء على الظواهر السلبية وفرض الأمن والأمان.