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قبول طلبات الكويتيين الراغبين بالعمل في 'التربية'


فتح باب التعاقدات المحلية بعد الإنتهاء من طلبات الكويتيين

18/3/2018  الآن  8:58:22 PM
فتح باب التعاقدات المحلية بعد الإنتهاء من ...

أكدت وزارة التربية حرصها على توفير الاستقرار التعليمي والإداري داخل المدارس وتلبية كافة متطلباتها واحتياجاتها من أعضاء الهيئة التعليمية وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه ابنائها الطلاب والطالبات.

وأضافت وزارة التربية في بيان لها أنها مستمرة في قبول طلبات الخريجيين الكويتيين الراغبين بالعمل في سلك التعليم، حسبما ورد في الاعلان السابق لاحتياج الوزارة .

وأوضحت أنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي، فان الإعلان عن فتح باب التعاقدات المحلية لن يتم الا بعد الإنتهاء من طلبات الكويتيين وحصر أعدادهم واجراء المقابلات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في التخصصات التي لا يتوافر لتدريسها كوادر وطنية في الوقت الراهن، ولن تشمل التخصصات التي بها فائض من الخريجين الكويتيين.



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