د.شريفة الظفيري الأولى على أطباء الزمالة بمستشفى سعودي

كرم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الطبيبة الكويتية شريفة الظفيري لحصولها على المركز الأول على اطباء الزمالات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان تكريم الطبيبة الظفيري الحاصلة على شهادة الزمالة السعودية في طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال بتميز يأتي حرصا من السفير على 'تشجيع النماذج المشرفة للاقتداء بها وتتويجا لجهودهم الدؤوبة'.

واضافت ان 'التكريم يعتبر اعلان نقطة انطلاق للمتميزين نحو آفاق العمل والعطاء للمساهمة بعلمهم وجهودهم في جميع مناحي التنمية والتطوير والنماء للكويت'.

من جانبه قدم الملحق الثقافي الكويتي في الرياض أحمد الخنفر تكريما للطبيبة الظفيري مشيرا الى ان 'هذه النماذج المتميزة من الكويتيين تشعرنا بالاعتزاز والفخر وتؤكد ما يمتلكه الشباب الكويتي من قدرات وطاقات كبيرة'.