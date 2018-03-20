مؤسسة Relief4Life تواصل حملتها التطوعية في تنزانيا

واصلت مؤسسة Relief4Life فعاليات رحلتها التطوعية في تنزانيا بزيارة المرضى المستفيدين من عمليات العيون ( ازالة المياه البيضاء ) بتكلفة بسيطة ( 250 دولار ) يبصر 30 مريض النور مرة أخرى بعد ما كانوا يعاني لسنوات من ضعف او عدم الابصار وكانوا عرضه لفقد البصر تمامًا للكثير من الأسباب أهمها انتشار الأمراض المزمنة كالسكري والضغط - عدم وجود وعي ثقافي _ وبالطبع عدم وجود قدرة مادية.

وانتقل الفريق التطوعي بعدها لتوزيع سلات غذائية لبعض الاسر في بيوتهم يسكنون في بيوت عبارة عن غرفة واحدة من الطين أمامها مكان به حفره بالأرض يستره القليل من القش يستخدم كحمام.

وختم الفريق رحلته باليوم الثاني بزيارة المزارع الوقفية الخيرية التي تسعى من خلالها مؤسسة relief4life لضمان استدامة مشاريعها وبرامجها، والفدان الوقفي مساحته 4200 م2 وقيمته 5000 دولار شاملة شراء الارض واستصلاحها وتركيب شبكة الري الحديث وزراعتها لمدة 5 سنوات حيث يكون ريعها في هذا الوقت يضمن استمرارية العمل بها اضافة الى الصرف على المشاريع والبرامج الاخرى التي تدعمها سلة خيرات.