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أبرز عناوين صحف السبت:- «باكدج» للقضاة المتقاعدين صحياً.. «داعش» يطل برأسه في جنوب فرنسا بعد هزائمه بسورية والعراق.. الدينار لأعلى مستوى تاريخياً أمام الليرة التركية.. إيجارات الشقق ... تتدحرج إلى أسفل


23/3/2018  الآن- صحف محلية  11:44:24 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «باكدج» للقضاة ...
من الجريدة

الجريدة

«باكدج» للقضاة المتقاعدين صحياً

 الفلبين لم تطلب رسمياً تسلُّم المتهمين بمقتل جوانا

 «داعش» يطل برأسه في جنوب فرنسا بعد هزائمه بسورية والعراق

 الانباء

19 منطقة جديدة في انتخابات «البلدي» 2018

 الدينار لأعلى مستوى تاريخياً أمام الليرة التركية

 «الديوان» يرفض طلب «الصحة» تأجيل سياسة «الإحلال» 3 سنوات

 الراي

32 ألف ملف من حملة إحصاء 1965 ... هل كلها مستوفية شروط التجنيس؟

 تعيين75627 كويتياً وكويتية في الجهات الحكومية خلال 5 سنوات

 إيجارات الشقق ... تتدحرج إلى أسفل

 


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