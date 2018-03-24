وفيات اليوم السبت 24 مارس 2018

• محمد علي صقر علي القبندي، 71 عاما، (شيع)، رجال: السرة، ق2، ش2، م20، تلفون: 99005577، نساء: بيان، ق3، ش3، طريق 22، م46، تلفون: 94466666.

• نورة صالح الذربان، أرملة/صالح فهد الركف، 101 عام، (شيعت)، رجال: الشهداء، ق5، ش502، م5، تلفون: 99662626، نساء: السرة، ق4، الشارع الاول، م92، تلفون: 25328855.

• علي راشد علي الثويني، 84 عاما، (شيع)، رجال: عبدالله مبارك، ق6، ش618، م13، تلفون: 66556694، 99888861، نساء: سعد العبدالله، ق8، ش808، م1160، تلفون: 99929170.

• وحيده علي حمد الزعابي، أرملة/فاخر جدوع العيداني، 65 عاما، (شيعت)، رجال: العدان، ق7، ش16، م36، تلفون: 55332033، نساء: مشرف، ق4، ش7، م34، تلفون: 96096913.

• علياء محمد مخلف العنزي، زوجة/مساعد غنام مطر العنزي، 48 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: سعد العبدالله، ق4، ش423، م82، تلفون: 99669177، نساء: سعد العبدالله، ق5، ش517، م221، تلفون: 50190010.

• أسامة حسن علي عبدالغفار، 22 عاما، (شيع)، رجال: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، شارع أبو حنيفة، ج101، م16، تلفون: 99085051، نساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق1، ش129، م12، تلفون: 66092002.