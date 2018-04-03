وزير الإعلام يفتح تحقيقاً ويحيل المتسببين إلى التحقيق

أمر وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد ناصر عبدالله الجبري بإنزال مجسمات تم وضعها في مواقع بالقصر الاحمر بمنطقة الجهراء ، واحالة المتسببين الى التحقيق . وشدد الوزير الجبري على أن وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب يحرصا أشد الحرص على مراعاة الذوق العام والحفاظ على العادات المتوارثة والاعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف . وقال وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اننا لن نقبل بالتجاوزات من اي شخص ايا كان ، وسيتم فتح تحقيق بالواقعة للوقوف على الحقائق والتفاصيل وان هذا التجاوز لن يمر مرور الكرام .