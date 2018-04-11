الصحة: دعوى ضد صحيفة ادعت تفشي «الجرب» في البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن مخاطبتها النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس تحرير صحيفة محلية وكاتبتين في نفس الصحيفة لما تم نشره في عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان «الجرب يتفشى»، مبينة بأن ما ورد في الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ومنافي للحقيقة، مؤكدة على أن الأدوية متوفرة في المستشفيات والمراكز التخصصية بالإضافة إلى أن المخزون الاستراتيجي لتلك الأدوية في المستودعات الطبية.

وناشدت الوزارة الجميع بتحري الدقة فيما يتم نقله من أخبار تتعلق بالصحة العامة بالدولة، كما ناشدت بعدم تداول مثل الأكاذيب التي تؤثر على سمعة دولة الكويت وأمنها الصحي.

وتود الوزارة أن تطمئن جميع المواطنين والمقيمين بأنه لا يوجد تفشي للمرض كما ذكر، وأن الحالات التي تم اكتشافها تم التعامل معها ولا توجد أي خطورة.

ونوهت الوزارة بأن مراكز الصحة الوقائية وعيادات الحوادث والجلدية تغطي جميع مناطق الكويت على مدار 24 ساعة يومياً.

وذكرت وزارة الصحة بأنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي وناشري مثل هذه الأكاذيب.