وفيات اليوم السبت 14 أبريل 2018

• عاشور جابر عباس عزيز، 60 عاما، (شيع)، رجال: الحسينية الحيدرية (البلوش)، ش عمان، ق10، خلف مستشفى الراشد، تلفون: 69033382، نساء: الحسينية الحيدرية (البلوش)، ش عمان، ق10، خلف مستشفى الراشد، من الباب الجانبي.

• نجيب مبارك يوسف القبندي، 64 عاما، (شيع)، رجال: عبدالله السالم، ق1، ش راشد بورسلي، م11، الديوانية خلف المنزل، تلفون: 94900551، نساء: مبارك الكبير، ق7، ش9، م11، تلفون: 99440720.

• عبدالهادي محمد السدحان، 77 عاما، (شيع)، رجال: العمرية، ق3، ش106، م31، تلفون: 99688090، نساء: العمرية، ق3، ش7، م31، تلفون: 50322422.

• خالد يوسف عبدالعزيز الغانم، 51 عاما، (شيع)، رجال: الفيحاء، ق2، ديوان الغانم، تلفون: 22575939، نساء: حطين، ق1، ش12، م57.

• عبدالعزيز قمبر مختار محمد كمال، 20 عاما، (شيع)، رجال: سلوى، حسينية الامام الحسين، تلفون: 69009080، نساء: مبارك الكبير، ق2، ش15، م8، تلفون: 97868878.

• موضي عايض المطيري، أرملة/فلاح مزيد الجفيره المطيري، 74 عاما، (شيعت)، رجال: الصليبخات، ق2، ش102، م53، تلفون: 99444595، نساء: الاندلس، ق5، ش2، م97، تلفون: 51121223.

• عبدالرضا حسين ميرزا حسن، 58 عاما، (شيع)، رجال: حسينية سيد محمد، سلوى، تلفون: 66363771، نساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار.

• رفعه محمد الشامري، أرملة/سعد فهيد الشامري، 87 عاما، (شيعت)، دون عزاء.

• حسن علي حسن دشتي، 83 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 99878400، نساء: مشرف، ق3، ش7، م8، تلفون: 99614997.

• مزنه محمد سليمان المهيني، أرملة/مبارك محمد عبدالله الصميم، 72 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، جابر الاحمد، ق5، ش517، م1028، تلفون: 94495445.