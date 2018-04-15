'المعلومات المدنية' تبدأ العمل في مبناها الجديد بمحافظة الجهراء

اعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن بدء العمل في مبناها الجديد في محافظة الجهراء بجانب سنترال الجهراء الإثنين الموافق 16/4/2018 واغلاق مكتبها المؤقت في جمعية الجهراء التعاونية.

وصرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان مبنى الهيئة الجديد في محافظة الجهراء يعتبر مبنى رئيسي آخر متكامل يلبي جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لمراجعيها سعياً منها إلى توفير أفضل الخدمات لأهالي محافظة الجهراء حيث تشمل هذه الخدمات تسجيل المواطنين والوافدين وإستلام البطاقة المدنية من إجهزة الخدمة الذاتية ، بالإضافة الى خدمة الإصدار الفوري.

ونوه العسعوسي أن العمل جار على قدم وساق بإنشاء مبنى الهيئة المتكامل في محافظة الأحمدي ليكون الفرع الرئيسي الثاني لخدمة المناطق البعيدة عن المبنى الرئيسي للهيئة مما يسهل على المراجعين في تلك المناطق ويغنيهم عن مشقة الطريق ويجنبهم الزحام.

وتقدم العسعوسي إلى مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية بالشكر الجزيل بعد انتقال مكتب الهيئة من مبنى الجمعية إلى مبناها الجديد وذلك على تعاونهم ومساندتهم بالفترة الماضية بتوفير مركز للهيئة في مبنى الجمعية سعياً منهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة الجهراء ليكونوا أجمل الأمثلة في العمل للمصلحة العامة ولخدمة من يعيش على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين.

كما تقدم العسعوسي بالشكر إلى العاملين بالهيئة على جهودهم المتواصلة خلال عطلة الإسراء والمعراج في تجهيز المبنى ونقل أجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري من مكتبها في جمعية الجهراء وتركيب الأجهزة اللازمة للتمكن من فتح الفرع وتقديم الخدمة للمراجعين في الموعد المحدد في صباح الاثنين 16/4/2018 متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة هذا البلد.