هزة أرضية خفيفة يشعر بها سكان بعض المناطق بالبلاد

ضربت هزة أرضية خفيفة الكويت، صباح اليوم الخميس، شعر بها سكان بعض المناطق، فيما لم يتم تحديد سببها أو مكان وقوعها، وما إذا كانت قد ضربت البلاد أم أنها ارتداد لزلزال في بلد مجاور.



وأفادت تقارير أولية إلى أن الهزة الأرضية التي تأثرت بها البلاد اليوم ناتجة عن ارتداد لزلزال ضرب سواحل مدينة بندر بوشهر في إيران.



من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، إن زلزال بقوة 5.5 على مقياس رختر وبمسافة ١.٢ كم من بندر بوشهر قرب الساحل الشرقي من الخليج العربي.



وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن قوة الزلزال وخارطة توضح موقع ومسافة الزلزال من بندر بوشهر في ايران قبالة الساحل الشرقي من المملكة والكويت، موضحا «وقع الزلزال في الساعة 9:34 ص اليوم».