أبرز عناوين صحف الجمعة:- المبارك: سأتعامل مع الاستجواب كغيره.. الكويت الأولى في تصدير الكهرباء للدول الخليجية.. أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014

الجريدة

المبارك: سأتعامل مع الاستجواب كغيره

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أنه سيتعامل مع الاستجواب الذي قدمه له أمس النائب حمدان العازمي «كأي استجواب سبق تقديمه»، داعياً، خلال اتصال مع «كونا»، إلى التركيز على مواجهة استحقاقات القضايا الحيوية التي تستوجب من الجميع العمل الجاد والتعاون الصادق لإيجاد أفضل الحلول، ودفع عجلة التنمية والإنجاز تحقيقاً للغايات الوطنية العليا.ويتضمن استجواب العازمي للمبارك 6 محاور، تتعلق بمدركات الفساد، وحساب العهد، والتأخر في تنفيذ القوانين، وسحب الجناسي، و«البدون»، والإيقاف الرياضي، وتم إدراجه على جلسة أول مايو المقبل.من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «وفقاً للإجراءات اللائحية أبلغتُ سمو الرئيس بهذا الاستجواب، وأشّرت لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، مبيناً أنه وفقاً للمدة الزمنية المتاحة، يحق لسمو الرئيس «طلب التأجيل ويجاب إلى ذلك دون الرجوع إلى المجلس نظراً لعدم انقضاء مدة الأربعة عشر يوماً، وله كذلك أن يختار المناقشة في نفس اليوم».وقال الغانم، في تصريح، إن جدول أعمال جلسة أول مايو بات الآن يتضمن استجواباً موجهاً لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وآخر لسمو رئيس مجلس الوزراء.وعقب تقديمه الاستجواب، أكد النائب العازمي أن «المبارك هو المسؤول عن كل القضايا التي وردت في المحاور»، معلناً رفضه مناقشتها في جلسة سرية، وأن «على رئيس الوزراء صعود المنصة في جلسة علنية، وهو ما يعد مكسباً له، لتفنيد كل القضايا المطروحة، لاسيما أنه تعهد بحلها».وأضاف أن الاستجواب يتطرق إلى «دوائر المجلس البلدي، إلى جانب القضايا التي وقع فيها الظلم والفساد وعدم التعاون ونقض الحكومة عهودها مع المجلس»، متهماً، في صحيفة استجوابه، حكومة المبارك بـ«ممارسة هوايتها بدفع الفواتير السياسية وتوزيع المناصب وفق الأهواء والولاءات، من دون اعتبار لأصحاب التخصص والكفاءات، في وقت تعاني الدولة قضية البطالة».واعتبر العازمي أن «المبارك هو المسؤول الأول عن مجمل القضايا التي تتناولها هذه الصحيفة بعد توليه 7 حكومات متتالية».

نواب التقوا المبارك وطلبوا إعادة الجناسي ضمن قانون «الـ 4 آلاف»

خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس، طلب 10 نواب تنسيق مقابلة مع سمو أمير البلاد؛ لنقل وجهات نظرهم في قضية «دخول المجلس»، ومنح متهميها العفو، وطي صفحة الماضي، لاسيما أنها قضية سياسية.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النواب تطرقوا، خلال اللقاء، إلى قضية من سحبت جناسيهم في الفترة الماضية، كاشفة أن الأولوية ستكون لهم في قانون «تجنيس الـ 4 آلاف»، الذي أصدره مجلس الأمة أخيراً.ولفتت المصادر إلى أن النواب أكدوا أيضاً ضرورة تطبيق قانون اختيار القياديين في أجهزة الدولة، ليكون وفق الكفاءة والخبرة، والابتعاد عن المحاصصة النيابية والمحسوبية، أو ما يعرف بتعيينات «البراشوت»، لتمكين الحكومة بشكل جدي من تنفيذ خطة التنمية على الوجه المطلوب.حضر اللقاء النواب د. جمعان الحربش، ود. وليد الطبطبائي، ومحمد الدلال، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، ود. عادل الدمخي، ومبارك الحجرف، وأسامة الشاهين.

أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، أمس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، في وقت انخفضت مخزونات الخام الأميركية، لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات.يأتي ذلك في أعقاب نقل «رويترز»، عن مصادر، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع.وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.73 دولاراً للبرميل، لتسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتاً إلى 69.45 دولاراً، كما بلغ الخام الأميركي 69.56 دولاراً، وهو أعلى مستوياته.وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتاً في تداولات أمس الأول، ليبلغ 67.64 دولاراً مقابل 66.81 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

الانباء

السفير الأميركي : تعديل التشريعات لتعزيز حماية الملكية الفكرية مهم جداً لتشجيع بيئة الأعمال في الكويت

قال السفير الأميركي لورانس سيلفرمان انه سيحضر يوم الأربعاء 25 الجاري ورشة عمل تدريبية تنظمها المكتبة الوطنية بالتعاون مع السفارة الأميركية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حول قوانين وإجراءات حماية الملكية الفكرية والتعديلات التشريعية المتعلقة بها والتي إن أقرت ستمثل خطوة مهمة على مستوى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.وستقام الورشة في مبنى المكتبة الوطنية من الساعة 10 الى 12 ظهرا.وأضاف السفير الأميركي خلال زيارة لـ «الأنباء» التقى خلالها رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق: ان وزارة الإعلام قامت بحملات توعوية هادفة في الماضي في هذا المجال، مؤكدا على أهميتها في حماية أصحاب الحقوق وتشجيعهم من خلال توفير القوانين اللازمة والضامنة لذلك وآليات تطبيقها التي لا تقل أهمية.ووصف سيلفرمان العلاقات الأميركية ـ الكويتية بأنها مميزة وكذلك العلاقات الأميركية ـ الخليجية.وردا على سؤال حول الأزمة الخليجية الراهنة، أوضح أن وجهة النظر الأميركية تشبه وجهة نظر الكويت حول ما ينبغي فعله لتجاوزها، مضيفا: لدينا الكثير من المشتركات مع دول الخليج وعلى رأسها محاربة الإرهاب ومكافحة خطر الصواريخ الباليستية وكل هذه الأمور تتطلب تجاوز الخلافات.وبشأن الملف السوري أكد سيلفرمان ان الضربة الثلاثية الأخيرة على سورية أدت غايتها ولم يتم اعتراض أي من الصواريخ الموجهة التي أصابت أهدافها بدقة بعكس ما ذكره السوريون والروس، ووجهت رسالة الى دمشق حول حق الرد عليها في حال استخدام أسلحة الدمار الشامل مرة اخرى.وأعرب السفير سيلفرمان عن حزنه لوفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش التي كانت سيدة عظيمة بسيرتها ودعمها لزوجها وصرامتها، قائلا: في كل يوم أرى صورة لها في مكتبي مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، ونعلم كم هي محبوبة في دولة الكويت.وأشار السفير الأميركي الى ان سجلا للتعازي بالسيدة بوش سيفتح في السفارة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 23 و24 ابريل الجاري من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

الحكومة لن ترد «مكافأة المتقاعدين النفطيين»

قالت مصـادر قانونية لـ «الأنباء» إن الحكومة لن ترد قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي والتي ستصرف كاملة من دون خصم اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات، والذي يستفيد منه 3150 من الكويتيين.واستدركت المصادر قائلة: الحكومة ستقدم تعديلاً على صياغة القانون ينص على تحديد عدد العاملين في القطاع النفطي، بحيث يقتصر تطبيق القانون على العاملين في القطاع النفطي ولا يمتد إلى الجهات الأخرى.وكشفت المصادر عن أن الميزانية المطلوبة لتطبيق القانون متوافرة لدى القطاع النفطي، وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2010 حتى 2017.وحول المداولة الثانية للاقتراح بقانون حول التقاعد المبكر، أجابت المصادر بأن امتناع الحكومة قائم حتى طرح التعديلات والاتفاق عليها، من منطلق أن الحكومة توافق مبدئيا على «التقاعد المبكر» لكن الاتفاق على التفاصيل مطلوب لتمرير القانون في المداولة الثانية، حتى لا نعود إلى المربع الأول.

القبس

109 ملايين دولار قيمة الكهرباء المتداولة خليجياً

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، ان قيمة الطاقة الكهربائية المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغت الصيف الماضي 109 ملايين دولار.وقالت المصادر لـ القبس، ان كمية الطاقة التي تم تبادلها وصلت إلى 868.400 ميغاوات/ساعة، مبينة ان حصة الكويت من تصدير الطاقة بلغت %46، في حين بلغت حصة الإمارات %41 وحصة البحرين %13.وفي ما يخص الرسوم والمصروفات التشغيلية التي تدفعها الكويت في ميزانية هيئة الربط الكهربائي، أشارت المصادر إلى أن تلك الرسوم بلغت 3.200 ملايين دينار لعام 2018.يذكر أن الربط الخليجي للكهرباء سينتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في الربط مع الدول المجاورة، وبالتالي الربط مع الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية، لفتح وتعزيز فرص تجارة وتبادل الطاقة مع الأقاليم الأخرى.

«الداخلية»: حرب شرسة ضد المخدرات

استعرضت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا للحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات أمس طروحات كل جهة لعدد من الشعارات التي تنطلق تحتها الحملة والمدة الزمنية وامكانيات ووسائل كل جهة.وقالت «الداخلية» في بيان أمس أن الاجتماع يأتي بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا.وأكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري، على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف الأسمى في مواجهة آفة المخدرات التي تعصف بالمجتمع، داعياً إلى أن تكون الحملة غير نمطية وتلامس أفكار مختلف الشرائح المستهدفة.وأضاف ان «الداخلية» بجميع قطاعاتها تخوض حرباً شرسة ضد عصابات الاتجار بالمواد المخدرة ويبذل قطاع الأمن الجنائي جهوداً جبارة وتضحيات جمة في مواجهة الهجمات الشرسة من قبل مهربي المخدرات.وبين أن قطاع الأمن الجنائي استطاع خلال الفترة من 1/1 إلى 31 /3/ 2018 من ضبط 547996 حبة مؤثرات عقلية و 8304 زجاجات خمر و 71 كيلوغراماً حشيش و10 كيلوغرامات من مادة الآيس (شبو) و16 غراماً من الهيرويين و35 كيلوغراماً من الماريغونا.

«الجمارك»: بيع سجائر وملح وغرانيت بـ 35 ألف دينار

أعلن رئيس لجنة بيع المزاد العلني في الإدارة العامة للجمارك علي العنزي، انه جرى أول من أمس تنظيم مزاد علني بمقر «بيت المال» في منطقة الصليبية، بيع خلاله كميات من الملح والغرانيت وبضائع متنوعة و1774 كروز سجائر ضبطت خلال محاولة تهريبها مقابل 35020 ديناراً كويتياً.واشار الى ان المزاد شهد إقبالاً كبيراً من قبل التجار. والجمارك نظمت المزاد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للسياسة الجمركية لبيع البضائع.

الراي

إجراءات صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين... اعتباراً من الأحد المقبل

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد المباشرة في إجراءات صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين اعتباراً من الأسبوع المقبل.وكشف خورشيد أنه التقى عدداً من المسؤولين عن تنفيذ القرار بتعويض العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 أبريل 2008 حتى 31 ديسمبر 2009 وتمَّ التوصل إلى تصنيف المستفيدين في 3 فئات، الأولى من خدم أكثر من 25 سنة وسيكون له راتب سنتين، والثانية من خدم أقل من 25 سنة وسيستفيد براتب سنة ونصف السنة، والفئة الثالثة من خدم أقل من 20 سنة وسيستفيد براتب سنة، داعياً المستحقين إلى مراجعة الوحدات والجهات التي كانوا يعملون بها ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس المقبلين. وأوضح خورشيد أنه تمَّ تحديد يومي الأحد والإثنين لمراجعة من خدم أكثر من 25 سنة، والثلاثاء والأربعاء لمن خدم أقل من 25 سنة، والخميس لمن خدم أقل من 20 سنة، لتسلّم النموذج الخاص بالمكافأة والتوقيع عليه، تمهيداً للمباشرة في الصرف.

«القوى العاملة» تصرف دعم العمالة الإثنين المقبل

أعلنت نائب المدير العام للموارد البشرية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود الشهاب، بدء صرف الهيئة لدعم العمالة اعتباراً من يوم الإثنين المقبل للمرة الأولى، مضيفة أن «الهيئة تسعى لصرف الدعم خلال الفترة المقبلة بتاريخ 25 من كل شهر»، موضحة أن «هذه الخطوة جاءت بعد دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة»، معربة عن «شكر الهيئة لكل من ديوان الخدمة المدنية والبنك المركزي ووزارة المالية على تعاونهم في تذليل كل العقبات لصرف الدعم دون تأخير».

الكويت الأولى في تصدير الكهرباء للدول الخليجية

تربعت الكويت على المركز الأول في تصدير الطاقة الكهربائية على مستوى الدول الخليجية، التي تشترك في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، حيث بلغت حصتها من تصدير الطاقة لبعض الدول الخليجية خلال العام الفائت 46 في المئة، فيما حلت دولة الإمارات العربية في المركز الثاني بـ41 في المئة بينما بلغت حصة مملكة البحرين 13 في المئة.وقال مصدر مطلع «إن قيمة الطاقة الكهربائية المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت الصيف الماضي 109.3 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «كميات الطاقة التي تم تبادلها وصلت إلى 868.4 ميغاواط ساعة».وذكر المصدر أن «قيمة الرسوم والمصروفات التشغيلية التي تدفعها الكويت في ميزانية هيئة الربط الكهربائي، بلغت 3.2 مليون دينار لعام 2018». وأوضح أن «هيئة الربط الخليجي للكهرباء، تسعى خلال السنوات المقبلة إلى مرحلة جديدة تتمثل في الربط مع الدول المجاورة، ومن ثم الربط مع الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية، لفتح وتعزيز فرص تجارة وتبادل الطاقة مع الأقاليم الأخرى».يذكر أن الكويت عقدت أخيراً اجتماعات عدة مع العراق، لبحث آلية الربط الكهربائي مع الشبكة العراقية، وبيان قدرة الشبكة على الربط، ومدى استجابتها، وما تحتاج إليه لتتم العمليات دون أي عراقيل.