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أبرز عناوين صحف الجمعة:- المبارك: سأتعامل مع الاستجواب كغيره.. الكويت الأولى في تصدير الكهرباء للدول الخليجية.. أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014


19/4/2018  الآن- صحف محلية  11:36:34 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- المبارك: سأتعامل مع ...
من القبس

الجريدة

المبارك: سأتعامل مع الاستجواب كغيره

 نواب التقوا المبارك وطلبوا إعادة الجناسي ضمن قانون «الـ 4 آلاف»

 أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014

 الانباء

السفير الأميركي : تعديل التشريعات لتعزيز حماية الملكية الفكرية مهم جداً لتشجيع بيئة الأعمال في الكويت

 الحكومة لن ترد «مكافأة المتقاعدين النفطيين»

 القبس

109 ملايين دولار قيمة الكهرباء المتداولة خليجياً

 «الداخلية»: حرب شرسة ضد المخدرات

 «الجمارك»: بيع سجائر وملح وغرانيت بـ 35 ألف دينار

الراي

إجراءات صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين... اعتباراً من الأحد المقبل

 «القوى العاملة» تصرف دعم العمالة الإثنين المقبل

 الكويت الأولى في تصدير الكهرباء للدول الخليجية

 


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