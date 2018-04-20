فرق الإطفاء تسيطر على حريق سرداب مساحته 4000 م بالضجيج

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء اليوم الجمعة بان فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في سرداب يحتوي على سجاد وأثاث تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع في منطقة الضجيج.

وأوضحت الإدارة بان مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً ظهر اليوم وعلى اثره هرعت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ وصبحان والمدينة والاسناد لتبدأ عملية مكافحة الحريق ومحاصرته.

وأضافت الإدارة في بيانها بان السرداب يحتوي على مخالفات منها وجود قواطع وقلة عدد المداخل مما أعاق رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحادث ولكن حرفية رجال الإطفاء جعلتهم يسيطرون على الحادث خلال فترة قياسية وبما لايتجاوز مساحته 500 متر مربع في منجرة.

وقالت الإدارة بان قطاع الوقاية باشر اجراءات المخالفات وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن المجمع لحين إزالة جميع المخالفات.

وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بان مراقبة تحقيق حوادث الحريق شرعت في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

حضر الى موقع الحادث للإشراف على عملية مكافحة الحريق نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ومدير اطفاء محافظة الفروانية بالإنابة المقدم نواف الشافي ورؤساء المراكز والأقسام التي تعاملت مع الحادث.