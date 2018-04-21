الشرطة الماليزية: نبحث شبهة 'الإرهاب' في اغتيال 'البطش'

قالت الشرطة الماليزية إنها تحقق في واقعة اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش، من كافة الزوايا، بينها شبهة 'الإرهاب'.

وقال روسدي إسا، مساعد كبير مفوضي قطاع التحقيق الجنائي في كوالامبور إنّ 'الشرطة لم تحدد بعد الدوافع وراء إطلاق النار، لكنها تبحث في جميع الزوايا بينها شبهة الإرهاب'، حسب صحيفة 'نيو سترايتس تايمز' المحلية.

وأضاف أنّ 'التحقيقات الأولية أوضحت أن الضحية لم يمكن لديه أي مشكلات مالية أو أعداء معروفين'.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الماليزية، عن اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، بـ'إطلاق نحو 10 رصاصات عليه، أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في العاصمة كوالالمبور، لأداء صلاة الفجر'.

ونفلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 'برناما' عن مازلان لازيم، قائد شرطة كوالالمبور قوله 'أطلق شخص أو اثنان كانا يستقلان دراجة نارية على الأكاديمي الفلسطيني (35 عاماً) أثناء سيره على ممر المشاة عند السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الجمعة 22:00 ت.غ)'.

ويعيش 'البطش' المختص في الهندسة الكهربائية في ماليزيا برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة منذ 10 سنوات.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن البطش، 'مهندس في حماس وخبير طائرات بدون طيار'، في إشارة إلى وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.