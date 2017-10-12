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أبرز عناوين صحف الجمعة:- أول دفعة تجنيد... 6 يناير.. الجارالله: تأخير «اليوروفايتر» بيروقراطي.. العدساني «يقصف» حُماة مخالفات «الصحة»: «أُم التجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا


12/10/2017  الآن - صحف محلية  11:39:41 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- أول دفعة تجنيد... 6 ...
من الجريدة

الجريدة

أول دفعة تجنيد... 6 يناير

 البصرة تهدد بغداد بإنشاء إقليم

 الجارالله: تأخير «اليوروفايتر» بيروقراطي

 الانباء

«البيئة» تحمّل مؤسسة البترول و«نفط الخليج» مسؤولية التسرب النفطي وتحيلهما إلى النيابة

 الجارالله: الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة مستمرة ولن تتوقف

 الراي

العدساني «يقصف» حُماة مخالفات «الصحة»: «أُم التجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا

 خورشيد لـ «الراي»: إنها أسوأ المراحل التي مرّت على «الصحة»

 صفاء لنائب «الظواهر السلبية»: تحمي أخاك المطلوب وتدّعي تطبيق القانون!

 


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