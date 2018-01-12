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أبرز عناوين صحف السبت:- «التشريعية» ترفض «محكمة الأسرة»: شابه خلط وغموض ومخالفات.. «الصحة» تنتهي من تعديل هيكلها التنظيمي قريباً.. برنامج الحكومة الجديد.. وقف الهدر


12/1/2018  الآن- صحف محلية  11:36:50 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «التشريعية» ترفض ...
من الجريدة

 

الجريدة

«التشريعية» ترفض «محكمة الأسرة»: شابه خلط وغموض ومخالفات

 «الصحة» تنتهي من تعديل هيكلها التنظيمي قريباً

 «الأخضر» يعم مؤشرات الأسواق الخليجية للأسبوع الثاني

 الانباء

برنامج الحكومة الجديد.. وقف الهدر

 «الخدمة المدنية»: التجديد لبعض القياديين

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من المقرر ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل مشاريع مراسيم بالتجديد لبعض القياديين العاملين في الدولة بناء على الترشيحات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن المجلس وافق على طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار بالتجديد لكل من الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية نهلة بن ناجي، وقالت مصادر مقربة من بن ناجي ان المجلس جدد لها لمدة 4 سنوات وهو التجديد الأول لها.هذا، ووافق المجلس ايضا على التجديد للوكيل المساعد للتطوير الإداري نبيل المعجل لمدة 4 سنوات ايضا.وأشارت المصادر الى ان مديري إدارتي العلاقات العامة جاسم الرويس، والاختيار راتب العريفان الأكثر استحقاقا للترقية الى درجة وكيل مساعد لشغل قطاع شؤون البعثات الذي شغر باستقالة الوكيل المساعد طارق الخالد، وشغل قطاع شؤون نظم المعلومات الذي شغر بإحالة الوكيل المساعد للتقاعد بعد خدمة 37 عاما.وقالت المصادر إن مجلس الخدمة المدنية ينتظر ان يرفع وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح اسماء 3 مرشحين لاختيار واحد منهم لتولي منصب وكيل الوزارة اضافة الى ترشيحات الوكلاء المساعدين.وأضافت المصادر: ينتظر المجلس ايضا ترشيحات وزارة الخدمات المتضمنة أسماء الوكلاء المساعدين الذين يرغب في التجديد لهم اضافة الى ترشيح 3 أسماء لاختيار وكيل للوزارة.


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