تفشي الجرب في الكويت.. إشاعة

نفى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تفشي مرض الجرب في البلاد واكتشاف ٢٠٠ حالة في مستشفى العدان و٧٠ حالة في مستشفى الجهراء.

وقال رضا ان هذه المعلومات غير صحيحة نهائيا وذلك بعد التاكد من المختصين في كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومخاطبة رئيس مجلس اقسام الجلدية، مضيفا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها في الايام الاخيرة لا تخرج عن المعدل الاعتيادي.

وقال رضا ان المستودعات الطبية اكدت بوجود مخزون من الادوية المضادة لهذا المرض تكفي احتياجات الكويت، مشيرا إلى ان وزارة الصحة تتابع التطورات الخاصة بالامراض المعدية والوبائية في المنطقة وتاخذ في اعتبارها دائما كافة الاحتياطات من حيث توفر العلاجات والطعومات الضرورية في مثل هذه الظروف.

وطمأن رضا المواطنين والمقيمين بان الوزارة حريصة على سلامة المواطنيين والمقيمين وتطالب وسائل الاعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات مع احتفاظها بحقها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يقوم بنشر الاخبار التي تبث الاشاعات مما يسبب الهلع بين المواطنين والمقيمين.